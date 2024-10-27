啟德體育園｜測試賽今午打頭陣　三大場館介紹　交通配套一文看清

啟德體育園將於2025年首季正式啟用，英國殿堂級樂隊Coldplay將於明年4月在啟德體育園舉行三場演唱會。今日（27日）啟德體育園將舉行首場測試賽，地點設在可容納5000人的青年運動場。從港鐵宋皇臺站D出口步行至青年運動場只需約5分鐘。

啟德體育園佔地約28公頃，主場館容納5萬人，另設有容納1萬人的室內體育館及5000人的公眾運動場。園區亦有康體、零售、飲食設施；交通配套連接港鐵站及巴士站。一文睇清啟德體育園內所有設施。



啟德體育園將於2025年首季正式啟用。（啟德體育園圖片）

三大場館

主場館

．可容納約50,000名觀眾

．以「東方之珠」為設計理念，配備開合式上蓋和靈活的草坪系統，在任何天氣情況下，都能舉辦不同類型的國際體育盛事及文娛活動

．可轉換舞台位置及座位配置，能配合不同規模活動

．靈活草坪系統設計，可提供真草草坪進行頂級足球或欖球賽事，亦能轉換為其它地面物料以進行不同類型的體育及文娛活動

．南看台保留香港七人欖球傳統特色，設有一個大型活動平台，配以偌大玻璃幕牆

啟德體育園。（啟德體育園圖片）

室內體育館

．可容納約10,000名觀眾，近八成的座位可以伸縮或移動

．體育館設計符合羽毛球丶籃球丶體操丶網球、乒乓球等國際賽事的標準

．附設一個副場，可容納500名觀眾

．主場和副場可收起觀眾席，提供合共相當於12個標準籃球場的活動空間

公眾運動場

．可容納約5,000名觀眾，適合進行學校運動會、田徑訓練、足球和欖球賽，以及運動員訓練等

．運動場跑道可開放予公眾作免費緩步跑及健步行

啟德體育園。（啟德體育園圖片）

康體設施

體育大道

．體育大道貫通園區南北兩端，連接鄰近的車站廣場、港鐵啟德站和宋皇臺站，及海濱長廊。

主廣場

．位於園區中心地帶，可用作舉辦大型社區康體活動。上方大型幕篷設計，提供活動環境和疏散空間；廣場下設有額外平台內層通道，以便大型活動期間疏導人流

多用途活動區

．位於主場館東面，地面鋪有天然草坪和硬地，可舉行不同類型活動，以及用作配合主場館節目前後延伸活動區

南方廣場

．位於園區南端，由不同的步行徑及活動區組成，多用途戶外空間，適合舉辦各類型活動。而廣場與海濱長廊之間，經露天階梯劇場相連

鄰里公園

．位於園區東北面，提供多個球場及活動區，有單車徑丶緩跑徑丶兒童遊樂場及草坪

啟德體育園。（啟德體育園圖片）

餐飲零售

美食海灣

．面向維多利亞港，提供獨特餐飲體驗

．將有超過70間餐飲店舖，並設近2萬呎美食廣場，餐廳包括米芝蓮拉麵「麵鮮醬油房周月」、日本天婦羅「魚天」、新加坡菜「咖吔」、日式料理「Nami Izakaya浪。居酒屋」等；同時有不少本地品牌，例如朝啡夕酒的「山旮旯」、麵包店「品穀」、「蘇哥清湯腩」等；手搖飲品店則有手打香水檸檬茶「The One Lemon Tea」、糅合台灣茶飲及滷味概念的「倆仨杯」等。

啟德體育園。（啟德體育園圖片）

啟德零售館

．主建築共有3座，每座最多5層，雲集超過200間零售及餐飲店舖

．由700米體育大道連接貫通，館內有三分一是運動購物及遊樂體驗店，並設有運動學院，由專業教練教授奧運項目

．日本大型生活超市AEON STYLE將進駐

．設有全港最高的17.5米有蓋攀石牆

．設有40條球道的保齡球場供公眾租用

．日本海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS樓高5層，佔地3萬平方呎，有超過20個遊樂項目，分為三大主題區NINJA DOJO、SONIC STADIUM及FUTURE ARENA

．大量運動品牌如DECATHLON、adidas、NIKE、ASICS、NEW BALANCE、PUMA、National Geographic、FILA、New Era、SKECHERS等，美國運動復康鞋履品牌OOFOS Recovery Footwear將首度來港開設旗艦店，Salomon亦將開設九龍東首間直營專門店

啟德體育園。（啟德體育園圖片）

交通配套

港鐵鐵路

．啟德站及宋皇臺站 (步行約10分鐘)，接連毗鄰的車站廣場

行人通道

．體育園的行人通道連繫土瓜灣、馬頭角和九龍城，及啟德發展區

巴士

．體育園附近設有兩個公共交通交匯處

渡輪

．體育園鄰近九龍城碼頭

停車場

．體育園園區內設有公眾停車場