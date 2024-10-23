港珠澳大橋通車6周年　國慶周末10.5錄2.1萬車次　創單日新高

港珠澳大橋通車至今日（23日）踏入6周年，運輸及物流局表示，大橋車流人流屢創新高，國慶假期周末的10月5日更成歷史最高單日車流，達2.1萬車次。該局指今年9月雙向車流量約34萬車次，按年增56%；9月經大橋來往旅客約100萬人次，按年升約24%。



運輸及物流局表示，大橋車流人流屢創新高，國慶假期周末的10月5日更成歷史最高單日車流。(資料圖片/鄭子峰攝)

運輸及物流局表示，大橋車流人流屢創新高，國慶假期周末的10月5日更成歷史最高單日車流。（資料圖片/盧翊銘攝）

運輸及物流局在Facebook表示稱，今日是港珠澳大橋通車6周年，今年9月，大橋雙向車流量約34萬車次，每天平均約1.1萬車次，比去年同期上升約56%；而9月經大橋往來旅客共計約200萬人次，日均約6.6萬人次，比去年同期上升約24%。

該局指，國慶節假期周末的10月5日，成為歷史最高車流單日，約有2.1萬車次；而最高人流單日則為2月13日、即年初四，約有17.1萬人次。

港珠澳大橋通車6周年。（資料圖片）

該局指，港車北上安排深受歡迎，自去年7月1日起實施至今，已成為推動大橋車流提升的主要動力，現時已有約7.3萬輛香港單牌私家車持有效許可證可前往廣東省，而港車北上亦佔每日大橋車流量的約4成。