智慧交通基金撥款6個的士相關研究　1000萬研司機動態獎勵機制

的士業服務改革迫在眉睫，運輸署表示，智慧交通基金管理委員會已批出7個項目，涉及總資助額約8,640萬元，當中包括6項與的士相關的技術研發，包括電動的士動態充電方案、智慧的士生態系統及的士司機動態獎勵機制等，另有一項涉及智駕安全技術的自動駕駛智能巴士。



其中由獲批的士車隊牌照公司申請的的士司機動態獎勵機制，將研利用物聯網技術開發獎勵機制，以演算法對司機整體及駕駛行爲評分，提高服務質素。



的士車隊｜「星群的士」申研通過實時情況監測優化的士調度。（資料圖片/夏家朗攝）

研究結合物聯網技術以演算法對司機整體及駕駛行爲評分

智慧交通基金管理委員會新批出7個項目中，有6項屬與的士相關的研究，包括智慧的士生態系統以提升電動的士運營效率、的士司機動態獎勵機制、的士駕駛風險偵測、動的士動態充電方案，通過實時情況監測以優化的士調度，以及新世代的士營運系統。

多個項目申請者是獲批的士車隊牌照公司，其中一項涉1,000萬元資助，為「的士司機動態獎勵機制」，申請人是早前獲批的士車隊的「Big Boss Taxi Company Limited」，指希望結合物聯網技術，開發一個以數據驅動的動態獎勵機制系統，以演算法對司機整體及駕駛行爲評分，通過獎勵機制和動態的士編更模型，爲表現良好的司機在編更提供靈活性。

全部車隊公司向智慧交通基金管理委員會申請資助研發改善服務科技。（資料圖片/黃浩謙攝）

另一間獲批的士車隊牌照的「新科發展(國際)有限公司」，亦獲批研發「電動的士動態充電方案」，冀利用演算法，分析電車的電池電量數據和充電設施的綜合訊息，爲電動的士開發動態充電方案；系統會根據電池狀況和充電站功率，為司機提供前往充電站的優化路線建議，以及更靈活的充電時間表，獲批資助為1,000萬元。

至於同獲批車隊牌的「星群的士服務有限公司」則申研通過實時情況監測優化的士調度；「泰和管理有限公司」則申資助研究「的士車輛的預防性維護與駕駛風險偵測」；「CMG Fleet Management Limited」則申研智慧的士生態系統，以提升電動的士運營效率，各獲批1,000萬元資助額。

全部車隊公司向智慧交通基金管理委員會申請資助研發改善服務科技。（資料圖片/黃浩謙攝）

應科院研究自動駕駛智能巴士

另外，應用科技研究院獲批約1,746萬元，研究「具備新一代智駕安全技術的自動駕駛智能巴士」，冀利用類神經傳感事件相機縮短傳感系統的反應時間和距離，以及感測器融合技術等，研究路線為連接愉景灣住宅園區及欣澳公共交匯處，並途徑隧道及迴旋處，以助提升日後在港採用的自動駕駛技術。