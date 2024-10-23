智慧交通基金撥款6個的士相關研究 1000萬研司機動態獎勵機制
的士業服務改革迫在眉睫，運輸署表示，智慧交通基金管理委員會已批出7個項目，涉及總資助額約8,640萬元，當中包括6項與的士相關的技術研發，包括電動的士動態充電方案、智慧的士生態系統及的士司機動態獎勵機制等，另有一項涉及智駕安全技術的自動駕駛智能巴士。
其中由獲批的士車隊牌照公司申請的的士司機動態獎勵機制，將研利用物聯網技術開發獎勵機制，以演算法對司機整體及駕駛行爲評分，提高服務質素。
研究結合物聯網技術以演算法對司機整體及駕駛行爲評分
智慧交通基金管理委員會新批出7個項目中，有6項屬與的士相關的研究，包括智慧的士生態系統以提升電動的士運營效率、的士司機動態獎勵機制、的士駕駛風險偵測、動的士動態充電方案，通過實時情況監測以優化的士調度，以及新世代的士營運系統。
多個項目申請者是獲批的士車隊牌照公司，其中一項涉1,000萬元資助，為「的士司機動態獎勵機制」，申請人是早前獲批的士車隊的「Big Boss Taxi Company Limited」，指希望結合物聯網技術，開發一個以數據驅動的動態獎勵機制系統，以演算法對司機整體及駕駛行爲評分，通過獎勵機制和動態的士編更模型，爲表現良好的司機在編更提供靈活性。
另一間獲批的士車隊牌照的「新科發展(國際)有限公司」，亦獲批研發「電動的士動態充電方案」，冀利用演算法，分析電車的電池電量數據和充電設施的綜合訊息，爲電動的士開發動態充電方案；系統會根據電池狀況和充電站功率，為司機提供前往充電站的優化路線建議，以及更靈活的充電時間表，獲批資助為1,000萬元。
至於同獲批車隊牌的「星群的士服務有限公司」則申研通過實時情況監測優化的士調度；「泰和管理有限公司」則申資助研究「的士車輛的預防性維護與駕駛風險偵測」；「CMG Fleet Management Limited」則申研智慧的士生態系統，以提升電動的士運營效率，各獲批1,000萬元資助額。
應科院研究自動駕駛智能巴士
另外，應用科技研究院獲批約1,746萬元，研究「具備新一代智駕安全技術的自動駕駛智能巴士」，冀利用類神經傳感事件相機縮短傳感系統的反應時間和距離，以及感測器融合技術等，研究路線為連接愉景灣住宅園區及欣澳公共交匯處，並途徑隧道及迴旋處，以助提升日後在港採用的自動駕駛技術。