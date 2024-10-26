今日新聞8分鐘｜食環票控 男小販揸鐮刀理論｜港澳現輪椅兵團

通州街公園女子遇刀匪搶袋劫走數千元 右手中刀左手骨折滿地血

深水埗發生搶劫傷人案。今（25日）晚約10時22分，一名69歲陳姓女子途經通州街公園出入口近通州街天橋底時，據報被一名男子以一把長約30厘米的刀打劫搶走手袋；疑犯得手後逃去無蹤。事主手部受傷，由救護車送往明愛醫院治理。警方正追緝一名年約60歲本地男子歸案，案發時戴口罩和穿上黑衫。

車cam直擊｜荃灣私家車被指阻埋站 小巴司機理論疑被輾腳倒地

荃灣昨日（24日）發生車禍。昨傍晚約5時，據報一名紅頂小巴男司機，在海壩街近荃立方商場對開，被一輛私家車撞倒。姓劉（51歲）男傷者自行報警，由救護車送往仁濟醫院治理；涉事姓張（75歲）私家車司機助查。消息稱，傷者駕駛小巴埋站時，發現涉事私家車停泊路邊，阻礙埋站，遂要求對方離開，雙方一度口角。

強積金詐騙集團不成功不收費 抽3成提早拎錢 警拘11人涉$1.45億

警方瓦解一個強積金詐騙集團，揭發不法分子租用尖沙咀甲級商廈，偽裝成有規模的財務顧問公司，並隨機致電強積金供款人，標榜以「合法」、 「不成功不收費」方式，協助提早取強積金，又遊說事主到辦公室拍照，偽造供款人港澳居民居住證，再以事主永久離開香港為由提取強積金。事成後，集團會瓜分強積金的10%至30% 。

調查發現，集團處理金額涉款達1.45億元，而短短兩個月的收入，已高達港幣500萬元。警方以「詐騙」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪拘捕11人。

天眼直擊｜群煞闖九龍城酒吧破壞 職員匿吧枱擸櫈護頭 警拘一男

網上流傳一段長約1分鐘的影片，拍攝到九龍城打鼓嶺道一間酒吧遭人破壞。甫開始可見兩名分別身穿白衫及灰衫職員分站吧枱兩邊，當時店內有多名客人。其後突然傳來吆喝聲，二人疑見勢色不對，白衫男立即走進吧枱位置蹲下，灰衫職員亦蹲下並拿起椅子護頭。其後約8名戴鴨舌帽和口罩的黑衫男闖進店內，在吧枱附近大肆破壞，掃跌玻璃杯、敲碎雪櫃玻璃，有人更拿起高腳椅扔向水吧內，在場客人亦不敢張望。約1分鐘後，狂徒離去，白衫男始起身查看。

消息稱，案發於10月11日凌晨零時許，事件中無人受傷，僅財物損毀，酒吧負責人稱沒有與人結怨或有金錢糾紛，案件列作「刑事毁壞」處理。警方3日後（14日）在元朗拘捕一名涉案姓劉（38歲）男子，據悉他有黑幫「和勝和」背景。

電動輪椅橫行｜港警籲勿闖快速公路 澳門現「輪椅兵團」11人被控

周三（23日）下午，兩名殘疾男子試駕新電動輪椅時疑迷路，闖上昂船洲大橋「飛馳」，據悉其中一人來自內地，幸最後安然無恙。警方今日（25日）在facebook提醒，指由於快速公路車速比一般道路快，所以行人、單車及電動輪椅，均不能進入快速公路範圍；一旦發生意外，後果不堪設想，亦會危及其他駕駛者。警方重申，行人及騎單車者不得進入或停留在快速公路上，違者最高可被判罰款1萬元及監禁6個月。

有片｜粉嶺小販遇食環票控爆衝突 男檔主揸鐮刀：我唔斬你幾個？

粉嶺聯和墟有小販與食環署職員衝突，網上流傳一條影片顯示，一對擺賣生果的小販與食環署人員爭持，其中男子手持鐮刀阻止人員拿取其貨品，高聲喝罵：「我唔斬你幾個, 我跟你...」雙方劍拔弩張，氣氛緊張。

警方指，今早10時48分，粉嶺聯和墟和滿街近聯安街位置，食環署人員報案，指票控小販時遇不合作。一名64歲女檔主指執貨期間弄傷手腕，送院治理。案件列求警協助，事件中無人被捕。

風球潭美．最新消息｜天文台：3號風球會至少維持至今晚十時

【天文台／颱風／3號風球／打風／颱風／預測路徑／一號風球】潭美今日（26日）早上增強為颱風，天文台10時40分改發三號強風信號。天文台表示，三號強風信號會至少維持至今晚十時，今晚至明早本港風力會逐漸減弱，屆時天文台會考慮改發一號戒備信號。

天文台指截至下午5時，潭美集結在香港之西南偏南約650公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。在潭美與東北季候風的共同影響下，預料本港吹偏東強風，高地間中達烈風程度。而相關的外圍雨帶正移近珠江口一帶，本港有幾陣狂風驟雨。

幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課；「第11屆香港美食嘉年華」今早將暫停對外開放，直至三號強風信號除下。

風球潭美｜石澳泳灘掛紅旗 有市民嬉水感受浪花 救生員截停警告

天文台今早（26日）10時40分改掛3號強風信號，石澳泳灘於中午12時30分左右掛起紅旗，並呼籲公眾切勿下水。有警員曾在泳灘入口處逗留數分鐘。泳灘大浪高於一米，間中有大風，但仍有約20多人在泳灘內享受日光浴、「打卡」或到海邊漫步。不過，有個別泳客無視警告行入大海，更被巨浪撞至失去平衡，救生員即時前去發出口頭警告。