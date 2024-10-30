警隊表現｜84%受訪者予逾50分　較3年前升逾2%　高度肯定維護國安

警方今年4至5月期間進行公眾意見調查，了解公眾安全感、對警隊信心和對整體表現的意見。有近8成受訪者表示在日間感到安全，逾6成則表示在夜間感到安全。亦有62.2%受訪者表示對警隊有信心。顯示公眾繼續肯定香港警隊的整體表現



調查以電話訪問進行，於2024年4月至5月期間訪問了1006名18歲或以上常住居民，主要涵蓋公眾的安全感、對警隊信心和對警隊整體表現的意見。

結果顯示，有79.1%受訪者在日間感到安全，64.4%則認為夜間感到安全。而市民分別對日間及夜間治安感到不安的比率，分別從三年前的6.1%和8.9%下降至3.8%和7.2%。

（警方圖片）

至於警隊表現，有62.2%受訪者表示對警隊有信心。而以100分為滿分作計算，有84%受訪者給予警隊50分或以上的評價，較2021年的81.7%上升超過2%。年齡介乎18歲至29歲的青少年就警隊表現所給予的分數，就由38.91分顯著上升14.75分至53.66分。

另外，市民給予最高分數是警隊在「維護國家安全」方面的表現，隨後為「維持公眾活動秩序」和「防止罪案」。而有關警隊的公共關係工作，以10分為滿分，有80.1%受訪者給予5分或以上。

至於另一項警隊服務滿意程度調查同樣以電話訪問進行，訪問1,113名18歲或以上曾使用警隊服務的市民。受訪者曾在2023年12月至2024年2月期間；而他們使用最少一項警方提供的5個主要接觸途徑，或曾使用最少一項警方提供的4種電子服務與警方直接接觸，身份為報案人、受害人或證人。

五個主要接觸警方途徑包括「在事發現場聯絡警員」、「致電999」、「親身到報案室」、「致電到報案室」以及「接觸CID」，而四項電子服務是「電子報案中心」、「網上申請牌照服務」、「網上申請邊境禁區許可證」和「自助服務機」。

在此項調查中，有65.8%的受訪者滿意警隊服提供的接觸服務。而有88%使用者表示，如有需要會再次使用電子服務；有76.2%使用者表示，在必要時會推薦其他人使用。