今日新聞8分鐘｜菲籍女伏屍瀑布底疑犯被捕｜超市砧板驚現巨鼠！

元朗石湖圍貨倉火警 烈火濃煙沖天 多人自行疏散消防拖喉灌救

元朗有回收貨倉起火。今日（28日）晚上7時40分，警方接獲數個報案，指石湖圍一個回收貨倉冒出濃煙，其後更焚燒起來。消防接報調派兩隊煙帽隊到場，開兩條喉射水灌救，至晚上約9時33分大致將火救熄。事件中，約10名居民自行疏散至安全位置。

的士「舞龍」遭警查 逃逾7公里被截獲 揭藏多包毒品 司機被捕

的士疑變「毒品快餐車」派貨。今日（29日）凌晨3時許，新界南總區衝鋒隊巡經沙田大涌橋路近獅子山隧道公路交界時，發現一輛的士行車不穩、左搖右擺，遂尾隨並「嗌咪」要求的士停下，惟司機沒有理會驅車逃走。

獅子山獅肚棧道男子疑失足墮20米 直升機吊起送院救治

獅子山今午（29日）有行山人士墮崖。下午約2時56分，一名女子報案，指其年約42歲丈夫在獅肚棧道懷疑失足，跌落20米深位置，但仍清醒。

救援人員接報趕往現場，政府飛行服務隊亦派出直升機協助搜救，事主其後由直升機吊起，送往東區醫院救治。

匡智會性侵案｜李家超斥涉事職員卑鄙無恥 促盡快調查及提交報告

匡智會旗下殘疾人士院舍近日爆出性侵案，一男助理舍監涉嫌猥褻男院友、強姦女院友。行政長官李家超今日（29日）在行政會議前見記者會時斥責涉事職員「卑鄙無恥」，敦促匡智會為案件成立的獨立檢討委員會全面審視院內運作，建立有效監察制度，規範員工的訓練及紀律，並盡快完成及提交報告。

長沙灣超市生肉檯現鼠蹤 老鼠細味砧板肉香│有片

長沙灣一間超級市場驚現老鼠蹤跡。《香港01》接獲讀者片段，可見一隻肥老鼠，在超級市場的生肉檯砧板上徘徊，並疑用鼻和嘴「細味」砧板上留有的肉香。

瀑布灣女屍｜警方拘兩男女涉謀殺、協助罪犯 消息﹕兩人為夫婦

香港仔瀑布灣公園，昨日（28日）發現一具女屍，死者赤腳倒臥瀑布底，身體呈僵直狀態。消息指，經調查後，女死者為菲律賓籍人士，警方認為案件有可疑，港島總區重案組現正接手調查案件，將案件列作「謀殺」調查。警方就案件拘捕兩男女，當中男子涉嫌謀殺，女子則涉嫌協助罪犯被捕。據了解，被捕男女為夫婦關係，乘搭高鐵回港後在西九龍站被捕。

員工不打針須交500字解釋或公開「分享」 醫管局：已促加強溝通

新一季接種季節性流感疫苗計劃9月開打，醫管局員工防疫注射計劃亦在相若時間展開。有公院醫護人員聲稱，醫管局新界西醫院聯網有個別醫院的部門管理層要求員工在下月14日之前接種疫苗，否則須於當日前交不少於500字書面解釋，或在部門會議時作15分鐘「分享」，解釋「打針壞處」。

醫管局回應時沒承認或否認該員工的說法，指知悉有部份醫院臨床部門可能會採取較進取方式，要求員工解釋或提供證明，說明選擇不接種流感疫苗原因，醫管局已提醒有關臨床部門注意在接種流感疫苗的問題上與員工加強溝通，避免產生誤會。

醫管局指，指各醫院聯網是有責任採取不同措施鼓勵及協助員工盡早接種流感疫苗，亦有責任了解轄下員工接種流感疫苗的意向，以確保公立醫院在流感高峰期時運作暢順。

內地平價超市HotMaxx好特賣攻港一個月開3店 可樂$2罐低過80年代

內地食肆連環南下香港插旗，內地平價超市見有機可乘，大舉進軍香港。內地超市「HotMaxx好特賣」繼上月底進軍奧海城後，近日先後在荃灣海之戀商場及葵芳匯開設分店，一個月內在港連開三店，葵芳今日（28日）有告示寫明「暫未營業！！！天日見」，相信明日（29日）開張。

在海之戀商場分店，店內有不少飲品，較坊間超市便宜一大截，例如2元一罐港版可口可樂、5元一枝津路烏龍茶，亦有不少國際品牌的內地貨，惟店內大部分都是內地品牌商品。有住將軍澳的市民今日（28日）特地到場購物，認為「嚟緊惠康百佳可能都做唔住！」，又表示會儘量選擇國際品牌。

神舟十九號乘組包括2名90後 王浩澤為中國唯一女航天飛行工程師

神舟十九號載人飛行任務瞄準10月30日凌晨4時27分發射。飛行乘組由航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤組成，蔡旭哲擔任指令長。

反修例案檢控劃線？ 鄧炳強：違法事情合法化 五年未起訴非不公

2019年反修例事件中，約6000名被捕人士至今未被起訴，有意見提出希望政府「劃線」，不再檢控被捕人。保安局局長鄧炳強認為是「將非法事情合法化」，除非法例訂明檢控時限，否則「劃線」有違法治精神和原則。

部分涉案人士被捕至今五年仍未獲審訊，鄧炳強否認是不公平，認為警方需要時間取證，例如逐格檢視閉路電視片段，「我幾時有證據，我咪幾時去拉你」。他又舉例部份人犯法後，「走咗佬20年，番嚟我哋都會一樣拘捕佢，呢個就係法治嘅精神」。