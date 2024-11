DSE｜弱考生多港式英語如I very agree with you　中文卷多錯別字

考評局今(5日)出版2024年DSE《試題專輯》,輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等。專輯指,今年中文卷二作文卷乙部「命題寫作」的三道題目都貼近考生的生活經歷和認知,考生普遍能扣題寫作,「情況令人滿意」,不過,錯別字問題仍需改善。至於英文卷四說話卷,部份能力弱的考生,則出現不少如「I very agree with you」(我很同意你的說法)、「different country people」(不同國家的人)等港式英語。



考評局指,中文作文卷乙部「命題寫作」的三道題目貼近考生的生活經歷和認知,考生普遍能扣題寫作,「情況令人滿意」。(資料圖片)

考生錯別字問題仍需改善 見繁簡同體、部首錯誤

今屆中文卷二作文卷乙部「命題寫作」的三道題目分別是「我最想尋回的一件玩具」、「無愧的選擇」和談論對誠信的看法。

專輯指,三道題目貼近考生的生活經歷和認知,提供了相當大的發揮空間,考生普遍能扣題寫作,離題卷並不多見,「情況令人滿意」。

不過,考評局亦提醒考生須注意審體意識,有考生把「手錶」或「日記簿」視為玩具,把「正確的選擇」等同「無愧的選擇」等,明顯未有準確掌握題目關鍵詞語的核心概念,反映這些考生在閱讀或聆聽時習慣籠統地接收訊息,久而久之,對仔細區分概念之間差異的意識和能力都逐漸下降。

至於錯別字問題方面,考評局指,考生仍需改善,能在「錯別字」一項得3分者僅屬少數。常見錯誤為誤用音近或同音字、繁簡同體和部首錯誤等,部份考生因書寫過於潦草致筆畫缺漏。

4月11日的一個中學文憑試中文科筆試試場。(資料圖片/黃浩謙攝)

弱考生英文口試只以簡單句子回應 缺乏眼神接觸

至於英文卷方面,《專輯》指,在卷四說話卷表現較差的考生使用了許多港式英語,例如「I with you the same page」(彼此想法一致)、「different country people」(不同國家的人)和「I very agree with you」(我很同意你的說法)等。能力較弱的考生亦較少主動提出意見,與其他人交流時亦缺乏眼神接觸。

而英文口試常見問題亦繼續出現:被其他考生邀請說話時,表現不佳的考生經常以「Yes」、「No」、「I don’t know」和「I agree with you」等簡單句子回應;表現較佳的考生則能在提出自己的論點前整合之前的討論內容。