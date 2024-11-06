大學校長高峰論壇12月舉行　香港九大校長主持　30海外大學參與

施政報告提及打造「留學香港」品牌，其中一點為爭取舉行國際教育會議及展覽。「大學校長高峰論壇2024」將於12月1日至3日在會展舉行，有50間大學的校長或專家學者出席，包括11間內地大學、30間海外大學來港參與，以及香港九大校長主持不同討論環節，預料屆時現場總參與人數達一千。



論壇籌委會主席、經民聯立法會議員梁美芬表示，香港邁向國際教育樞紐「要落地」，期望論壇成為國際人才的交流平台，深化合作關係，讓海外學生有機會考慮日後來港深造和工作，以匯聚人才。



梁美芬表示，12月1日至3日將在會展舉行「大學校長高峰論壇2024」。（吳綽詩攝）

梁美芬：相信會有200萬個海外參與者

「大學校長高峰論壇2024」由香港對外交流友好協會主辦，主題為「知識全球化」，其中將重點討論人工智能發展與人文倫理及價值的共存。該會主席兼論壇籌委會主席梁美芬表示，屆時將由香港九大校長包括應用科技大學，主持不同討論環節；另外有11間內地大學及30間外國大學出席，包括來自法國、意大利、比利時、日韓及一帶一路等國家，由本地大學及籌委會推薦。

出席嘉賓除了大學校長，亦有專家學者、本科生及研究生。梁美芬期望，論壇能成為國際人才的交流平台，本地大學亦藉此機會向外介紹，並深化合作關係，例如海外學生可考慮來港深造和工作。她補充，首日會帶領嘉賓遊覽及認識香港，本地學生亦會參與。

她預計三日論壇將一共有千名現場參與者，目前已有至少200人登記出席，另外受邀校長、教授及學生等有約200人。她指全球各參與院校亦會有轉播，相信會有200萬個海外參與者。

「大學校長高峰論壇2024」由大學教育資助委員會資助4成金額。（資料圖片）

教資會贊助四成機票和住宿

梁美芬表示，今年3月向大學教資會提交建議書，6月向本地大學發出第一封邀請函，6月中就「一呼百應」，九大校長均加入籌備委員會，並積極邀請外國大學出席。

她形容今次是教育的盛事，惟因時間所限，沒有申請盛事基金，但獲邀大學的校長和學生的機票和住宿，由教資會贊助，佔整體成本四成，其餘六成資金是協會自籌。她續道，由各大學籌辦論壇更有自主性，期望日後繼續舉行大學論壇，甚至擴大規模。她又指，文體旅局、教育局、旅發局、創科局等都支持是次論壇。