何宛淇冀餐廳門口加裝小型斜板共融設施　黃家和：業界應增加培訓

殘奧硬地滾球金牌得主何宛淇日前因坐輪椅進入餐廳被拒，她今日（8日）接受電台訪問時重提事件，指店方於事後有接觸自己，並解釋職員不太認識相關資訊及應對方法。她認為，餐廳和殘疾人士應互相了解，又指理解部份餐廳設有梯級，但期望可增加合作措施，例如安裝可拆卸的小型斜板、配置容易調配的枱櫈等。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目表示，相關情況並不常見，但事件反映部份餐廳對《殘疾歧視條例》的認識不多，期望餐廳增加培訓、政府多加宣傳。



殘奧金牌得主何宛淇在社交平台Threads發文，表示打算到銅鑼灣一間餐廳吃晚飯，但被拒入內。（資料圖片／楊宇翹攝）

何宛淇在港台節目憶述當日情況，指打算到銅鑼灣吃晚飯，見涉事餐廳沒太多客人在內，認為有足夠空間，不料進入時被餐廳以「阻住其他人行」等理由拒絕。她又形容職員態度「唔係太歡迎」，令她感到錯愕，形容「好多年前先會聽到咁樣拒絕」，但稱當日對話不是很長。

店方解釋不認識相關資訊及應對

何稱事後收到餐廳負責人解釋，指店員不太認識相關資訊及應對方法。何將事件發布至社交平台，但強調不是針對餐廳，而是希望提高社會共融意識，增加餐廳員工培訓。她形容，類似情況「唔係第一日嘅事」，其部份坐輪椅朋友亦不敢出門。

餐廳和殘疾人士應互相了解 籲裝小型斜板、靈活枱櫈

平機會去年推出《如何支援殘疾人士—— 餐飲服務通用設計實用指南》，向餐廳提供指引。何認為，近年社會對殘疾人士的友善措施有進步，例如部份餐廳有合作措施，安裝可拆卸的小型斜板、配置容易調配的枱櫈等。何認為，餐廳和殘疾人士應互相了解。

另外，何宛淇今日亦在商台節目表示，曾打算到九龍區餐廳用膳，不料整條街的餐廳均有梯級，難以進內，幸好一間餐廳主動提出讓他們在店外用膳。她續指，如果多名輪椅人士到餐廳用膳，通常也會挑選大型餐廳，亦理解部份店舖的面積較細。

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香港餐飲聯業協會：情況並不常見 反映對《殘疾歧視條例》認識不深

香港餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目回應事件，指相關情況並不常見，但事件反映了部份餐廳對《殘疾歧視條例》的認識不深，特別是前線從業員。他表示，大部份餐廳屬中小型食肆，如面積大或會設無障礙通道供輪椅人士使用；但如餐廳不方便殘疾人士進出，他同樣認為餐廳從業員和殘疾人士應互相理解。

他續說，大部份餐廳亦有支援殘疾人士的培訓，但不排除部份小型餐廳忽略了培訓，期望政府多加宣傳。