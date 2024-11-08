慈雲山現拐帶幼童疑雲　幼稚園通告指兩男子捉走咬手臂　警稱誤會

近日有網上「媽媽群」傳出，慈雲山基督教中國佈道會恩恩創意幼稚園向家長發通告，指本周三（６日）晚上，該校一名學童在慈雲山德愛中學附近，被兩名男子抱走。兩名男子向該學童掟石，又咬學童的手臂，之後放下該幼童離去。該校呼籲家長注意子女安全，又指事主家長已報警處理。



警方指，警方於昨日（7日）晚上接到一名男子致電999報案，向報案人女兒查問後確認，事發期間沒有人觸碰過女童，女童並無受傷，懷疑事件與有人不滿女童玩耍時太嘈吵有關。案件列作「糾紛」處理，沒有人被捕。《香港01》已向該校查詢，正等待回覆。



基督教中國佈道會恩恩創意幼稚園向家長發通告，指接獲家長通知，於11月6日晚上大約7時左右，兩名陌生男子在德愛中學後面的運動場趁學生家長不注意之際，「其中一人將其子女抱起並用手掩住其嘴巴，另一人則捉住其雙腳，然後將幼兒由單槓位置抱起至球場中央位置。」

通告又指，該兩名陌生男子曾用石頭擲向幼兒雙腳及咬其手臂，及後二人將幼兒放下，並叮囑幼兒不可將事情告訴家人、師長及報警。事後家長得悉此事，認為事態嚴重，報警處理。

警方回覆查詢表示，案件列作「糾紛」處理，沒有人被捕。

警方回覆查詢表示，警方於昨日（7日）晚上接到一名男子致電999報案，指其5歲女兒前日（6日）晚上約8時，與她的祖母在德愛中學附近一個球場，女童當時正在玩耍，期間女童突然大叫，一名男子向她表示「再嘈揞口」。

至昨日，女童向家人講述事情，家人決定報案。警方經查問，確認當時沒有人觸碰過女童，女童並無受傷，懷疑事件與有人不滿女童玩耍時太嘈吵有關。案件列作「糾紛」處理，沒有人被捕。