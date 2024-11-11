今日新聞8分鐘｜ 機場巴士倒車撞飛機 ｜近萬人「夜騎」 內地剎停

荃灣柏廬別墅獨立屋遭爆竊 失Hermès手袋、勞力士等財物逾$800萬

荃灣發生爆竊案。今日（10日）晚上7時許，荃錦公路99號柏廬別墅一獨立屋女傭聽到屋內傳出聲響，懷疑有兩名賊人潛入爆竊，於是報案。警員接報到場，經初步點算後，戶主損失10隻價值300萬元名牌手錶、1顆價值200萬元的82卡綠寶石、7個價值100萬元的名牌手袋、1條價值港幣100萬的鑽石頸鏈及2條價值60萬的鑽石手鏈，總損失逾800萬元。案件列作「爆竊」，警方正追查賊人下落。據知，戶主損失了Hermès手袋、勞力士等財物。

紅山半島穿梭巴士白筆山撼燈柱 司機一度昏迷被困 2乘客受傷

赤柱發生嚴重交通意外。今日（10日）傍晚6時21分，警方接報一架服務紅山半島居民的穿梭巴士西行，往大潭方向而行，行駛至白筆山道時，懷疑失控不慎撞上一條燈柱並撞毀一個垃圾桶，據報司機陷入昏迷被困車內，而車上一男一女乘客受傷。及後，約晚上7時有一架輕貨在附近位置同樣撞燈柱失事。

桃芝風球．最新｜天文台：今晚10時20分一號風球 料最快明晚3號

【打風／天文台／移動路徑／颱風／銀杏／桃芝／萬宜／天兔/ 熱帶氣旋】天文台表示，颱風桃芝即將進入本港800公里範圍，今晚（11日）10時20分將發出一號戒備信號。在桃芝與東北季候風的共同影響下，預料風勢會逐漸增強及有狂風驟雨，天文台考慮在明日（12日）稍後至星期三（13日）初時發出3號強風信號。根據九天天氣預報，星期三離岸及高地達7級風，到星期四更可達8級風。

另外，位於雅蒲島附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，一旦升級成熱帶風暴，將命名為天兔。

友愛邨謀殺｜死者父親今早到殮房認屍 重案組探員陪同離開

屯門友愛邨昨日（10日）凌晨發生謀殺案，一名34歲男子疑落樓買宵夜時，與人因眼神問題爭執，繼而被數人毆打，回家後暈倒，最終送院身亡。警方昨日以涉嫌謀殺拘捕4名男子。今早（11日）死者的父親及一名男親友到富山公眾殮房認屍。二人辦理手續後，在重案組探員陪同下離開。據知，二人將到警署處理後續事宜。

元朗錦壆路貨倉起火傳爆炸聲 黑煙沖天4公里外可見 消防開喉救

元朗發生火警。今（11日）午3時許，警方接獲數個報案，指錦壆路近錦繡花園紫荊南路一個貨倉冒煙起火，並一度傳出爆炸聲。消防接報後，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，至下午約4時26分將火救熄。事件中幸無人受傷，毋須疏散。

有片｜機場停機坪巴士倒後時撞機翼致延誤 上傳者：翅膀撞壞了

昨日（10日）網上流傳一條12秒的片段，拍攝到一輛沒有載客的停機坪接駛巴士疑倒後時，車頂撞到一架山東航空公司的飛機機翼，機翼一度被頂起，司機疑察覺失誤後，立即向前行駛，惟車頂與機翼再次發生碰撞，車頂明顯被刮花。其間有乘客見狀發出驚呼聲。

上載該片段的網民表示：「翅膀撞壞了，等待維修從白天等到了晚上半夜還沒修好，這飛機還敢不敢坐啊」。翻查資料顯示，昨日（10日）山東航空SC1152原定下午2時10分起飛，預計下午4時55分抵達濟南機場，惟航班卻延至晚上10時許起飛，今日（11日）凌晨才到埗，延遲近8小時。《香港01》正向機管局查詢事件。

鄭州大學生興「夜騎開封」數千「特種兵」逼爆道路 驚動官方出手

近期，在河南省鄭州，越來越多的大學生選擇了「夜騎開封」這一種新興的旅遊方式。該項活動吸引了上千名學生騎著共享單車，在凌晨從鄭州出發，騎行超過50公里前往開封，但卻導致當地道路出現嚴重擁堵。為了應對這一情況，三大共享單車平台呼籲減少長途騎行，當地媒體也發文敦促學生們控制夜間騎行。而鄭州交警已於周六（9日）下午4時至翌日中午12時，對主要騎行路線實施禁行措施。

倫敦地鐵座椅有多髒？ 清潔人員吸出整桶「黑水」 驚人畫面曝光

英國一間清潔公司近日在社交媒體發出一段清潔倫敦地鐵座位的影片，結果卻嚇壞一眾市民。

HK Express新機｜5人小隊法國驗收：驗機如驗樓 座椅預設微挨後

每當談起航空業，大眾往往首先會想起機師、空服，甚或地勤人員，甚少留意到確保乘客有一躺舒適旅途的背後，還有一眾飛機工程師。這個職業甚至連本地電視台所製作的航空電視劇都沒有出現，到底這個「被遺忘」的職業，職責是甚麼？

香港快運（HK Express）近日接收該公司第十架空中巴士（Airbus）A321neo客機，該公司3名工程師日前到法國圖盧茲（Toulouse）進行為期四日的飛機驗收，他們日前與傳媒分享飛機驗收工作，掲秘了該客機的部分獨特設計。今批A321neo的座位其中一個特別之處，便是座椅本身已微微向後傾斜，沒有加裝挨後調整角度的按鈕，可算少見。