友愛邨謀殺｜死者父親今早到殮房認屍　重案組探員陪同離開

屯門友愛邨昨日（10日）凌晨發生謀殺案，一名35歲男子疑落樓買宵夜時，與人因眼神問題爭執，繼而被數人毆打，回家後暈倒，最終送院身亡。警方昨日以涉嫌謀殺拘捕4名男子。今早（11日）死者的父親及一名男親友到富山公眾殮房認屍。二人辦理手續後，在重案組探員陪同下離開。據知，二人將到警署處理後續事宜。



死者的父親與男親友到富山公眾殮房認屍。（黃學潤攝）

死者的父親與男親友到富山公眾殮房認屍。（黃學潤攝）

昨日（10日）凌晨1時12分，警方接獲一名男子報案，指其35歲兒子在客廳暈倒。警員接報到場，事主昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。

警方重案組接手調查，封鎖案發的友愛街市門口對出空地，鑑證科到場搜證；檢走一些玻璃碎。警方表示，死者與被捕4人並不認識，昨晚他在街市熟食檔買宵夜時，聽到附近有人爭吵故上前查看。其間死者與兇徒疑因眼神問題爭執，曾「一揪幾」，但最終變成被約4人圍毆，導致頭部受傷。他負傷回家，父親見其氣息不佳遞水給他喝，詎料一飲即噴血，立即報警送院惜搶救無效。警方改列謀殺案調查，先後拘捕4名人士。

警方在友愛邨拘捕疑人及搜證

屯門發生謀殺案，姓何（35歲）男子疑在友愛邨街市被人毆打，導致頭部受傷，其後不治。警方將案件循謀殺方向調查，今早拘捕一名男子。（蔡正邦攝）