解放軍「破浪號」今抵港訪問三日　獲邀參觀者稱大開眼界　好滿足

解放軍海軍第一艘風帆訓練艦「破浪號」，今早(18日)由本港東面水域駛入維港，會在本港停留三日。「破浪號」現時停泊於昂船洲軍營，下午起開放給受邀請的人士上船參觀。有市民參觀後透露，船艦只開放甲板供人參觀，了解帆船運作後覺得十分新奇，感到「好滿足」。



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早上七時許，在解放軍駐港軍艦宿遷艦領航下，「破浪號」由本港東面藍塘海峽駛入維港，其後停泊駐軍昂船洲海軍基地。進入维港之時，船上海軍學員行「站桅禮」，爬上約50至60米高的桅杆上。

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「破浪號」於今午一時起，開放予受邀人士參觀。現場所見，截止下午二時，有超過50名市民入內參觀。入場人士主要為政府人員及其親友，當中有不少操普通話人士。

獲邀上船的陳小姐，指該船艦只開放甲板供人參觀觀。她指，有人員向她講解及展示帆船的運作方式，如揚帆和收起船帆的過程，令她感到新奇。「好滿足，係人生第一次落去一個帆船。」

麥先生亦是第一次參觀帆船，他指甲板上有羅盤等設施，令他大開眼界。「見到佢哋練習點樣拉起帆船，同依家嘅戰艦好唔同，之前未見過，好新奇。」

「破浪號」早前到到訪印尼。（資料圖片／中國駐印尼大使館）

海軍唯一風帆訓練艦 供海軍學員實習

隸屬海軍大連艦艇學院的「破浪號」是三桅全裝備快速帆船，是海軍首艘、也是唯一的風帆訓練艦，艦長85米、寬11米、排水量1200噸，主要用於海軍院校學員進行攀高桅、操帆纜、打繩結、天文航海等基本船藝技能和傳統航海技能訓練，可供50名海軍學員實習，同時肩負開展對外軍事交流和宣揚海軍特色文化等職能。

「破浪號」於8月中起從大連起航，先後到訪越南、印尼、斯里蘭卡和新加坡等，今次是自2017年下水後，首次訪港。