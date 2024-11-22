西九維港水上煙火10分鐘足本重溫｜北京客來港感受夏天感覺的聖誕

由香港旅遊發展局主辦的年末盛事「香港繽紛冬日巡禮2024」今晚（22日）正式開幕。市民只要前往西九文化區藝術公園海濱西草坪以及海濱長廊一帶，便可遊覽升級版聖誕小鎮以及煙火表演。歷時10分鐘的水上煙火表演晚上7時30分開始，現場嘩叫聲不絕，《香港01》直播足本重溫。



「香港繽紛冬日巡禮2024」11月22日晚正式開幕，西九文化區藝術公園海濱西草坪以及海濱長廊一帶有煙火表演。（《香港01》直播截圖）

「香港繽紛冬日巡禮2024」11月22日晚正式開幕，西九文化區藝術公園海濱西草坪以及海濱長廊一帶有煙火表演。（《香港01》直播截圖）

「香港繽紛冬日巡禮2024」11月22日晚正式開幕，西九文化區藝術公園海濱西草坪以及海濱長廊一帶有煙火表演。（《香港01》直播截圖）

北京旅客來港首日賞煙火 感受夏天感覺的聖誕

來自北京的周先生今天從家鄉來港旅遊一星期，他指來港旅遊的目的是看演唱會，但亦有從社交媒體小紅書做足功課，「知道今天有這個活動一下機便來了」。他指自己第一次來香港，感覺兩地的聖誕活動不一樣，因為「香港和北京的溫差很大，所以在香港慶祝很有夏天的感覺」，此外，周先生亦認為，由於北京沒有海，身處臨海的香港「感覺很舒適，很期待今天晚上的煙火」。

另一位來自內地的鄭女士表示來港旅遊3天，笑指原本不知道旅發局今日有舉行活動，由外甥女帶自己來西九文化區欣賞煙花，對此十分期待，下午二時已經在煙花觀賞區外等待。她認為香港的聖誕氣氛較內地熱烈，而聖誕小鎮亦「很好看」。

來自青島的蘇女士指，自己與男友大概4點左右來到西九文化區霸位，認為香港的巨型聖誕樹的配色上比內地傳統，所以更加好看。（陳

來自青島的蘇女士則來港兩天探望在港工作的男朋友，她指與男友大概下午四時左右來到西九文化區霸位，認為香港的巨型聖誕樹的配色上比內地傳統，所以更加好看。蘇女士對今晚的煙花表演表示期待，希望煙火會有鮮豔的紅綠色彩碰撞以及聖誕元素。

▼2021年12月24日 西九巨型聖誕樹▼



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▼2023年12月24日 市民平安夜湧西九看水上煙火表演▼

