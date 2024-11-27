今日新聞8分鐘｜荃灣隔音屏燒通頂｜私家車越雙白線直撼校巴

海關拘7人涉太空油 揭25歲小學教師買煙彈自用 斥為人師不自愛

海關近日展開一連串打擊「太空油」的執法行動，並在機場使用「拉曼光譜分析儀」快速偵查含依托咪酯成分的快件，首次破獲有不法分子空運依托咪酯粉末來港，同時亦打擊銷售層面相關活動。整個行動中，人員檢獲16公斤可製成4.8萬粒太空油煙彈的依托咪酯粉末、191粒太空油煙彈；又搗破兩個分銷中心及一個存儲中心，拘捕5男2女（23至48歲），當中一名25歲男子是小學教師，他以數千元購買11粒太空油煙彈自用。海關對此表示憤慨，批評為人師表不懂自愛，知法犯法。被捕7人已獲准保釋候查。

西環七旬翁登上城巴 頭撞柱陷昏迷送院不治 警調查原因

西環發生致命意外。消息稱，昨晚（26日）10時41分，一名74歲姓司徒老翁在西環皇后街登上往荃灣西站方向路線930城巴，當時巴士繼續往西區海底隧道方向行駛，老翁在下層走向座位，期間頭部撞向車廂內的扶手柱，頓時陷入昏迷。

有片︱荃灣象鼻山路隔音屏起火1人不適 警調查後料不涉刑事成分

今日（27日）早上11時09分，荃灣象鼻山路往荃灣方向、近石圍角邨石菊樓對開的隔音屏旁疑草叢首先起火，火勢波及約6米高的隔音屏，蔓延至上方行人天橋，濃煙席捲半空。據報，現場一度傳出爆炸聲。消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，並於11時32分將火救熄。消防指，火場面積20米乘20米，交由警方作進一步調查。一名85歲老婦懷疑吸入濃煙不適，經現場治理後毋須送院。

重慶住宅大廈深夜火警 火勢從地面燒至頂樓 有人受傷送院｜有片

重慶一棟住宅大廈深夜突發火警，火勢十分洶湧，一度從地面貫穿到頂樓。當局通報指，火警造成1人燒傷，具體原因正在進一步調查中。

車Cam直擊｜沙頭角公路私家車越雙白線撼校巴 司機涉危駕被捕

沙頭角公路今日（27日）上午發生交通意外，接載學童的一輛校巴與私家車迎頭相撞，釀成9人受傷或受驚送院。網上流傳的車Cam影片拍攝到相撞一刻，私家車沿路行駛期間，突然越過雙白線猛撼校巴右邊車頭，登時碎片飛散。

旅客攜8個全新LV袋羅湖闖關斷正 同日2次往返 承認為銷售謀利

中國海關總署26日（周二）稱，近日羅湖海關發現一名進境（由香港進入內地）旅客的行李箱中有全新帶吊牌皮包8個。官方發布的照片顯示，涉案皮包的品牌為Louis Vuitton（路易威登）。

大熊貓｜安安、可可12.8正式與公眾見面 李家超：新名字12.7公布

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可來港已兩個月，正進行適應訓練。行政長官李家超今日（27日）公布，政府及海洋公園將於下月7日舉行「大熊貓亮相儀式」，大熊貓翌日（12月8日）便會正式與公眾見面。

李家超又指，由文體旅局舉辦的大熊貓命名和繪畫比賽已經截止，協辦機構海洋公園共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品，他形容市民對兩項比賽反應十分熱烈，而上述兩項比賽結果將於 「大熊貓亮相儀式」一併公布。

直擊北區牧羊人的一天 找羊有「門路」 不怕走失：有羊群心理嘛

數十隻覓食羊群上周五（22日）走進粉嶺住宅區，在馬適路與馬得路十字路口附近草堆吃草，更一度在馬路行走，令多輛車須減速停駛「讓路」。原來這批羊屬於附近石湖新村的牧羊人何桂華（華叔)，他在該處牧羊已有20年，每日都會在區內一帶放羊。記者今日（26日）到石湖新村，直擊牧羊人的一天，揭開他如何成為北區牧羊人。