千億財赤︱李兆波倡公務員薪酬大改革：呢頭財赤嗰頭加薪好難講通

財政司司長陳茂波昨日（2日）表示，預料今個財政年度會錄得約1,000億元赤字，比原來估計多出一倍，但有信心在未來三數年後恢復收支平衡。



經濟學者李兆波今早（3日）在電台訪問中指，政府面對財政困難，但目前難以開源，建議公務員減薪或凍薪以節流，強調未須採取裁員這一步。他認為，政府今年有赤字，甚至要向市民發債「借錢」，但公務員反而加薪「咁樣好難講」。李兆波指，對本港未來經濟悲觀，又認為政府在未來三﹑數年後恢復收支平衡的信心是來自陳茂波自己。



財政司司長陳茂波昨日（2日）表示，預料今個財政年度會錄得約1,000億元赤字，比原來估計多出一倍。(資料圖片)

建議公務員減薪8%或10% 自然流失慎填空缺減人手

李兆波表示，曾多次提出公務員要減薪，裁減冗員，因為人力資源是任何機構最大的成本之一，不過目前不贊成裁員，而是採用自然流失的方式，然後「唔好亂咁開位」，縮減人手。他續指，政府可考慮「一刀切」減薪百分之八，或百分之十，「如果今年情況都唔做就好奇怪」。

至於公務員薪酬方面，李兆波認為，今年政府大幅發債，以作公共開支之用，但在財政狀況欠佳下，公務員卻依然獲批加薪，「問市民借錢之後加薪」說不過去，可能陳茂波不欲在歷史上留下令公務員減薪的污名，但如甚麼也不做，只會令財政雪上加霜。他又認為可在經濟好的時候，才用某些方法補償已減薪的公務員，不過公務員薪酬系統亦要大改革。

公務員今年加薪，李兆波認為政府「問市民借錢之後加薪」說不過去，可能陳茂波「唔想自己個名臭」，在歷史上留下令公務員減薪的污名。（資料圖片）

延緩大型基建工程進度 減低燒錢速度

至於其他有助解決財赤的措施，李兆波建議政府可拖慢大型基建工程，「減低燒錢速度」，情況較一次過背負大債務為佳。他續指，政府的確「有啲地方洗大咗」。他表示隨着美國候任總統特朗普即將上任，而且任用不少「鷹派」加入政府，相信對香港來說是「災難起頭」。

李兆波表示，對香港經濟的未來悲觀，因為香港過去財政儲備豐厚，尚可應付一些挑戰，但現時財政儲備越來越少，加上中國亦正面對經濟挑戰，或難以支援香港。他又說陳茂波對經濟前景的信心，需要有實際數據支持。