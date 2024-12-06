中環摩天輪｜內地客得悉曾故障後離開　有人照上：近排唔係幾幸福

中環摩天輪昨日（5日）突然停頓，190人一度被困車廂約半小時，到今日（6日）早上11時如常開放。有內地旅客得知昨日曾故障後選擇離開，亦有人表示「唔買都買咗飛，照上」。有旅客乘搭後感覺一切如常，過程十分順暢。



中環摩天輪12月6日如常運作。（梁鵬威攝）

內地客不知曾故障 有人取消登輪

今早約10時半，已有幾名旅客等待摩天輪開放。浙江旅客李小姐與家人到香港旅遊，不知道摩天輪曾經故障，「被妳這樣一說都搞到開始緊張了……如果在空中待40分鐘的話需要考慮一下了，如果乘搭到最高點又在上面停40分鐘的話，挺嚇人」。

另一名內地旅客王小姐同樣從記者口中才得悉故障事件，之後舉棋不定，決定前往中環乘搭電車到其他景點。

旅客無懼故障照坐：近排唔係幾幸福

來自廣州的梁先生笑言，昨日乘客被困摩天輪上40分鐘「扺到爛，可以嘆多八個字」。他表示「唔買都買咗飛，照上」，又說性價比較內地高，「廿蚊一個人，計匯率先兩個人38蚊人民幣，廣州要成百幾蚊」。

梁先生又說中環摩天輪在內地社交媒體非常著名，「有名叫幸福摩天輪吖嘛，近排我唔係幾幸福，所以要坐下」。

來自廣州的梁先生認為香港的摩天輪性價比高。（陳蓁誼攝）

來自上海的張先生與朋友成功登上摩天輪，「我們是來旅遊的，始終都要坐一次，而且最後亦感覺很順暢，沒有甚麼事情發生」。對於發生事故，張先生一行人反而害怕「它今天不開放，那會很可惜，而且摩天輪只是暫停運作，又不是塌了」。

他又表示在上海坐一次摩天輪大概需要人民幣5、60元，而且景色亦不如維港秀麗，「下次來港會嘗試在夜晚乘坐，欣賞美景」。