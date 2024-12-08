今日新聞8分鐘｜屯門公路 驚現男屍｜街馬亂指半馬變「加碼」

香港仔三級火｜船廠工憂失業難付兒學費：救唔到火 連工都冇得返

香港仔深灣道船廠三級火，摧毀修船業界數十年心血，逾百員工隨時面臨失業。深灣道20號船廠受最先起火的18號廠牽連，廠內熏黑，電單車燒剩鐵架。維修工陳先生今日（8日）前來了解，指廠內數十隻船焚燬，包括老闆數隻全新快艇，以及一艘客人價值200萬元的船，總計過千萬元。他憂慮萬一船廠結業，導致他年尾失業，無法應付負笈海外兒子的開支。

觀塘5個流動廁所陷火海 波及小巴站頭和小巴 消防撲滅火勢

觀塘發生火警。今日（8日）凌晨2時許，福塘道4號小巴站有5個膠製流動廁所突然冒煙起火，火勢蔓延燒毀路線59M小巴站站頭簷篷，一輛停泊上址的小巴的左邊車尾位置受到輕微熏黑，大量濃煙攻到附近月華街民宅，引來多人報警。

屯門公路近汀九路現惡臭腐屍 疑30米高山坡墮下 證為失蹤七旬翁

屯門公路發生屍體發現案。今日（8日）中午12時09，警方獲巴士乘客報案，指一名男子懷疑倒臥於屯門公路近汀九路一山坡。人員接報到場，經初步調查，相信事主從約30米高的山坡墮下不治，案件列作「屍體發現」處理，死因有待驗屍後確定。

香港街馬｜無人指示掉頭 半馬跑手跑多9公里 主辦方：零星個案

「香港街馬2024」賽事今日舉行，共有全馬、半馬和10公里3個組別賽事，吸引近2萬名跑手參賽。不過，賽後有參加了半馬賽事的選手在網上表示，懷疑現場工作人員指示不清晰導致跑錯路線，最終使一批21.5公里的半馬跑手跑出30公里路線，多出接近9公里。

女子自稱｢哪吒轉世｣太原火車站2次掌摑工作人員 真相曝光引熱議

12月6日，山西太原火車站一女子疑似精神失常，掌摑車站工作人員，還自稱哪吒轉世。影片在內地網絡引發熱議。

伍佰上海演出 近百人無理取鬧喊回水驚動警方 主辦方跪低｜有片

搖滾天王伍佰自編自導自演搖滾歌劇《成功之路》過去兩年在台北演出佳評如潮，12月起展開在內地的巡迴演出，不過，6日在上海首演卻發生觀眾無理取鬧要求退票的風波。

女子走私千克沉香木闖關羅湖斷正 因海關發現背包機檢圖像異常

近日，深圳羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名旅客進入海關監管區未向海關申報，且其所攜帶的背包機檢圖像異常，隨即對其進行攔截檢查，在當事人背包內發現植物製品一包，重1.1千克。據了解，一千克品質好的沉香價值可達上百萬人民幣。

大熊貓安安可可首見公眾 逾百人提早排隊 有印度客專程探望

由中央贈港的一對大熊貓安安、可可今（8日）起在海洋公園香港賽馬會四川奇珍館與公眾見面。奇珍館於早上10時起接待訪客，逾百名市民提早在海洋公園門外排隊等候。有印度遊客專程來港為看熊貓，大讚本地熊貓獲悉心照顧，體態好及表現快樂；亦有市民花費接近千元購買紀念品，打算明天再探望安安、可可。