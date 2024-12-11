幼子患癌　警察車長游走兩「戰場」　同袍籌180萬救子逃離鬼門關

一名警察車長的幼子患癌險入鬼門關，最後在同袍眾志成城一，終協助那年幼丁丁擊退癌魔，今日（11日）出版的最新一期《警聲》，就講述了這個人間有愛的故事。

駐守機場警區運輸組的高級警員丘德謙，十年前因長子出生，調任到工作性質較穩定的車長崗位，一家四口本來樂也融融，惟2019年幼子丁丁卻罹患神經母細胞瘤第四期。

丘德謙指，當時正值社會混亂時期，游走在家庭和工作上兩個「戰場」心力交瘁，但上司得知其情況後立即批准他休假20多日照顧幼子，更運用酌情權讓他只負責朝九晚六更份。回憶當時情況，他不禁留下男兒淚︰「那時真的很害怕失去這個孩子！」

天無絕人之路，適逢有海外醫院正試驗新型標靶藥，但費用卻高達200萬元，遠超丘德謙一家的負擔範圍。不過幸在同袍協助籌款後，短短一個月內成功籌得180萬元，丁丁最終恢復健康。他對此非常感恩︰「沒有你們雪中送炭，相信丁丁難以走出鬼門關！」



車長丘德謙一家四口本來樂也融融，惟2019年幼子丁丁卻罹患神經母細胞瘤第四期。（警務處圖片）

2019年兩歲幼子丁丁突昏迷 揭罹患神經母細胞瘤第四期

丘德謙10年前因長子出生，調任至工作性質較穩定的車長崗位，爭取更多時間陪伴家人。他其後在2017年再喜獲麟兒丁丁，一家四口本來樂也融融，惟2019年卻傳來噩耗，丁丁竟罹患神經母細胞瘤。

丘德謙說︰「那年六月，丁丁出現肚脹，變得沒精打采，於是送院求醫。留院診治期間，他突然陷入昏迷，經手術搶救後，醫生終發現其肚脹成因，原來是癌細胞弄破肝臟，滿肚血水所致。化驗證實他罹患神經母細胞瘤，且屬晚期的第四期。」

上司即批准休假20多日︰當務之急是先照顧好兒子！

神經母細胞瘤為兒童較常見的癌症，然而丁丁的細胞變異和擴散速度特別快，因此需要在兒童醫院深切治療部，同時接受手術、化療和電療。當時正值2019年社會混亂的時期，丘德謙原來亦要到前線工作，但上司得知其家庭情況後，立即批准休假20多日，更為他打氣︰「不用擔心工作，當務之急是先照顧好兒子！」

丘德謙在10年前因長子出生，調任至工作性質較穩定的車長崗位，爭取更多時間陪伴家人。（警務處圖片）

與長子剷光頭髮支持丁丁抗癌︰那時真的很害怕失去這個孩子

丘德謙待丁丁病情稍為回穩便馬上復工。他表示雖然工作艱辛，但每當有一絲喘息空間，便致電跟進丁丁的最新情況，坦言游走在家庭和工作上兩個「戰場」，可謂心力交瘁。猶幸上司留意到他的特殊需要，運用酌情權讓他只負責朝九晚六的更份。

為了支持因化療而脫髮的丁丁積極抗癌，丘德謙更與長子剷光頭髮，可惜經過一年療程，丁丁的病情依然反反覆覆。他至今回憶當時情況，仍不禁留下男兒淚︰「那時真的很害怕失去這個孩子！」

為了支持因化療而脫髮的丁丁積極抗癌，丘德謙更與長子剷光頭髮。（警務處圖片）

一個月內成功籌得180萬元 丁丁終獲得重生機會

不過天無絕人之路，正在一籌莫展之際，丘德謙得悉有海外醫院正試驗新型標靶藥，對治療神經母細胞瘤有顯著作用。雖然醫生認為丁丁適合試用該藥物，惟相關療程不單需遠赴外國接受治療，費用更高達200萬元，遠超其一家的承擔範圍。

有同袍便建議丘德謙申請在警隊籌款，其後經總區訓練及職員關係主任協助，計劃火速推行，在一個月內成功籌得180萬元。他對此非常感恩：「籌款啟動後，我收到很多曾經共事、甚至素未謀面的同袍傳來鼓勵信息，見到大家不單踴躍捐輸，更眾志成城幫忙轉發籌款信息，我們一家均大受感動。因為大家，丁丁獲得一個重生的機會。」

感謝同袍善款︰我會努力教養好兒子將善心承傳下去

最終在各方的努力下，丁丁通過新藥的治療，身體各項指數回復正常，成功擊退癌魔。丘德謙深切體會到警隊充滿愛心，期望透過《警聲》衷心感謝同袍的善款，以及協力分擔工作的兄弟姐妹。他說︰「沒有你們雪中送炭，相信丁丁難以走出鬼門關！我會努力教養好兒子，並將各位的善心承傳下去！」