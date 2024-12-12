33歲港男日本青森自駕遊撞車被捕　入境處接獲家屬求助正了解情況

根據日媒報道，本月10日，一名33歲報稱在香港居住及工作的中國籍男子，在青森縣八戶市自駕遊期間，在一個十字路口與另一車輛相撞。意外中，對方車上一名74歲老婦重傷，身上多處骨折。該名男子涉嫌「過失駕駛致傷」，被日警拘捕。香港入境事務處表示，已接獲當事人家屬求助，及後已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。



日本RAB青森放送截圖

根據日本RAB青森放送報導，該名男子33歲姓陳，報稱在港居住，任職公司職員，持有國際車牌。事發時正在青森縣八戶市租車自駕遊。本月10日上午約11時，陳姓男子駕駛私家車，至八戶市類家三丁目一個十字路口期間，懷疑忽視「停線」標誌，沒有在讓線前停下，與另一輛從右方駛至的私家車相撞。

當地警方正在調查事件，並以涉嫌「過失駕駛致傷」拘捕姓陳男子。而另一涉事車輛上的74歲女子則受重傷，多處骨折，送院搶救後已沒有生命危險。據當地警方調查，陳男行駛的馬路一側有「一時停止」標示，車輛須在十字路口停車，確定安全後才可繼續行駛。

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入境處表示，已接獲當事人家屬求助，及後已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。該處會繼續與當事人家屬、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

處方又提醒，身在外地的香港居民或其家屬如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp 求助熱線或1868 微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。