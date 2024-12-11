香港人日本自駕遊又出事！兩車相撞74歲日婦重傷 陳姓男子被捕！

香港人日本自駕遊又出事！根據日本媒體報導，一名自稱居住香港的中國國籍的男子昨日（１０日）青森八戶市發生了車輛相撞意外，導致74歲女司機受傷，警方以涉嫌不小心駕駛致他人受傷將其逮捕。其實，香港人在日本自駕以往已多次出事，有租車公司曾接受傳媒訪問時稱，外國遊客自駕多忽略一細節致車禍頻生。



日本RAB青森放送截圖

根據日本RAB青森放送報導，一名33歲中國籍男子陳名輝（10日）在日本青森八戶市一個十字路口與另一輛汽車迎頭相撞，導致74歲女司機受重傷，有多處肋骨骨折，幸未有生命危險。而車禍現場中，陳姓司機駕駛的一側道路設有停車標誌。

該陳姓男司機向警方表示自稱在香港居住，持有國際駕駛執照，當時正在日本旅行，所駕駛的乘用車為租賃車輛，八戶市警察署正詳細調查事故的情況和原因。

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其實香港人在日本自駕遊出意外也非首次，今年６月日本北見市一交界路口有兩輛私家車相撞，據報其中一部肇事車輛司機為香港人；１０月又有8名港人到沖繩租私家車自駕遊時發生車禍，導致私家車車頭嚴重損毀，要由拖車拖走。意外後，這班港人滿臉笑容地與損毀的私家車「打卡」合照留念，放上網且留言「一趟旅行不出意外就出意外」，惹來網民狠批「影衰」香港人。

其實除了港人，其他外國旅客在日本自駕遊時發生車禍情況亦時有所聞，過去就曾報道指，有租車公司拒絕租車給外國人，亦有公司損失慘重被迫結業。

為何只有外國人在日意外頻頻，日本人卻能安全駕駛？租車公司「バジェット・レンタカー」新千歲機場店店長佐佐木一志指出，不少外國人都無法理解日語交通標志，如常導致港人意外的「止まれ」交通標誌，其實與香港的「停車」或「讓路線」相似，遇到該標誌時應先停下觀察，確保沒有車輛及行人通過，才能繼續行駛。

雖然很多日本租車公司在借出車輛時，都會跟旅客用英語説明本地交通標誌，以免發生意外。但日本交通標誌不少都僅有日語，外國旅客往往反應不及。另外，亦有泰國租車客都表示不能閲讀僅有日語的交通標誌。

部分日本網友表示，在路上有不懂日本交通標誌的旅客開車，覺得很可怕。如果外國旅客有在日本自駕的打算，在前往日本前要先瞭解當地交通標誌，即便標誌沒有英語也應如此。有日本市民指出，除了國際車牌外，在日本開車前也要通過日本的駕駛測試，合格後才能夠租車，以免發生同類事件。