今日新聞8分鐘｜屯門火燒連環船2人獲救｜火車鳴笛照打卡台婦捱撞

沙田賽馬第9場「歡樂至寶」疑失蹄 騎師希威森墮馬翻滾

沙田馬場發生墮馬事件。今日（15日）下午第9場1200米賽事中，騎師希威森（Lyle Hewitson）策騎第5號「歡樂至寶」，至中段彎位轉入直路期間，馬匹疑突然失蹄；希威森被拋落馬；人、馬均墮地翻滾。據了解，希威森保持清醒，送院治理。

葵涌地盤冒煙 99名工人疏散

葵涌大圓街12-22號一個地盤起火，消防到場將火救熄，並繼續射水降溫。今日（15日）上午10時10分，警方接報上址樓上位置冒煙。消防到場灌救，99名工地工人疏散，暫未接獲受傷報告。

江若琳車禍．車CAM曝光｜右轉入彌敦道撼燈柱 隨即翻側

藝人江若琳前日（13日）在尖沙咀彌敦道發生驚險車禍，座駕懷疑轉彎失控，剷上安全島翻側，江若琳一度被困車內，其後成功離開車廂，由救護車送院治理。

長沙灣老婦捱外賣電單車撞 昏迷送院搶救 30歲司機被捕

今日（15日）中午12時10分，一輛外賣電單車於長沙灣道681號對開撞倒一名老婦。72歲姓周女子陷入昏迷，救援人員到場將她送往瑪嘉烈醫院搶救。30歲非華裔司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。

屯門避風塘火燒連環船 1人跳船逃生獲救 消防到場救熄

今（15日）晨5時許，警方接獲屯門三聖街近避風塘位置有船隻起火。警方、救護車及消防車趕至現場，1人由跳船逃生由途徑船隻救起，經簡單治理後無需送院。現場6艘船隻起火，冒出濃煙。消防列作1級火警處理，派出兩條喉及一隊煙帽隊灌救，並於上午7時14分將火救熄。

不理鳴笛示警 55歲婦闖入阿里山小火車鐵軌自拍慘遭撞倒

台灣阿里山森林鐵路列車昨日（14日）發生意外，一列阿里山小火車從嘉義開往山上時，遇到多名旅客擅自闖入鐵軌拍照，其中一名55歲婦人遭列車擦撞，造成婦人左腳受傷，事發影片在網絡上廣傳。

香港遊客首次在內地發現恐龍蛋化石！地點竟在河源市區

河源有豐富的恐龍化石資源，2名香港遊客近日在河源市區遊玩時，意外發現一窩6枚恐龍蛋化石。內媒指，這一發現引起了社會廣泛關注，因為這是香港遊客首次在內地發現恐龍蛋化石。

圖運往香港 皇崗海關查獲含問題地圖書籍1000本 涉危害國家統一

中國海關總署14日稱，近日皇崗海關關員對一批以一般貿易方式申報出口（由內地出口至香港）的書籍進行查驗時，發現該批書籍插頁中的地圖存在錯繪中國阿克賽欽地區國界、藏南地區國界，漏繪中國釣魚島、赤尾嶼、南海諸島及南海斷續線等問題，涉嫌危害我國國家統一、主權和領土完整。

捉緊大東山芒草尾巴人盛 深圳客稱「一簽多行」可多來港看山與水

東涌大東山一向為行山熱門之選，除了觀賞日出及日落美景，芒草亦吸引了不少行山客。芒草季為每年的10月至11月，最遲12月中旬仍有機會捉住芒草的尾巴。剛剛周六（14日）的大東山大部份行山客為內地旅客，他們都有來香港行山露營的習慣和經驗，對於最近恢復的「一簽多行」，他們認為措施的確帶來方便，有深圳行山客謂未來每月或多來港一至兩次，表示香港最吸引他的是山和水。

至於早前有行山客不滿在近大東山的伯公坳花長時間等候巴士離開，更現人龍，但周六現場見到巴士公司有派員在場監察，一小時內有十數輛巴士到站，比正常編班密，過去百人長龍不復見，最高峰時只有20多人。

日媒：日本外相將訪華擬25日晤王毅 料商水產進口人員交流

日媒12月14日引述政府消息人士指，日本外相岩屋毅將訪華，正協調於25日會晤中國外長王毅，預料將商討恢復進口日本水產達成的共識，與在訪華期間舉行「日中高級別人文交流磋商機制」。

天文台早上錄市區氣溫13度 創入冬以來最低紀錄 周二起日間回暖

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，天文台錄得本港今早市區最低氣溫只有13度，新界地區再低兩至三度，為入冬以來最低紀錄。此外，一道雲帶正覆蓋沿岸地區。天文台提醒，一股達強風程度的東北季候風會在今日影響華南沿岸。由於風勢頗大，高地及空曠地方風寒效應尤其明顯。市民請留意天氣變化，在戶外進行活動時要注意保暖。