的士司機載客蘭桂坊至銅鑼灣收費150元　認濫收車資囚10周

的士司機接載一名乘客由蘭桂坊往銅鑼灣，沒有撥動計程錶下收車費150元，惟該乘客是警員喬裝，司機最終被捕，並揭他過往亦曾因濫收車資被判監。該司機早前承濫收車資等4罪，案件今(20日)在東區法院判刑，被告求情時稱，希望法官相信他不會再犯，又稱會轉行，主任裁判官蘇文隆判被告入獄10星期及罰款5千元。



被告王惠鵬，54歲，的士司機，承認4項控罪，包括收取超過訂明收費率的的士租用費、的士在非指明地方停車讓乘客上落、沒有展示的士計程錶指示器、沒有撥動的士計程錶指示器等。

被告開車後沒有撥動計程錶

案情指，喬裝乘客的警員於2024年10月4日晚，在蘭桂坊登上被告所駕的士，要求前往銅鑼灣，被告開車後沒有撥動的士計程錶指示器。的士抵達目的地後，他向警員收取150元車資，超過訂明收費率。被告最終被捕。

求情望法官信他不會重犯

被告沒法律代表，他求情稱已50多歲人，希望法官相信他不會再犯，又稱未來會轉當其他行業。求法官讓他可盡快出獄。

蘇官就被告濫收車資罪判他入獄10周，其他3罪合共判罰款5千元。

案件編號：ESCC3155/2024