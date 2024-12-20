仁孚行｜平治代理澄清裁員300傳聞　本月架構調整少於20人受影響

有報章今日（20日）引述消息指，豪華汽車平治的香港代理商仁孚行，上周發出內部通知指會裁減約300名員工。仁孚集團下午發出嚴正聲明，指相關報道與事實絕對不符，並指該集團在本月就業務發展需要進行架構調整，其中少於20名員工受相關安排影響。仁孚集團又表示，有需要時會進行內部組織調整及調配，以進一步提升營運效率，做法是商業運作恆常的一環。



（仁孚行網頁圖片）

《星島日報》今日引述消息人士，指仁孚行上周發出內部通知，關於會裁減約300名員工，受影響員工主要負責售後服務。仁孚集團今午在社交平台發表嚴正聲明，指有關「仁孚行裁員300人」的報道，與事實絕對不符。

聲明又指，仁孚集團於12月就業務發展需要進行架構調整，其中少於20名員工受相關安排影響。聲明說，仁孚集團為配合業務持續發展，有需要時會進行內部組織調整及調配，以進一步提升營運效率，強調是商業運作恆常一環，旨為客戶提供更優質的服務。