今日新聞8分鐘｜貨車高速直撞的士司機｜劉德華演唱會遍地黃牛

馬鞍山電動單車起火 波及多架單車 傳爆炸聲驚醒居民

馬鞍山發生火燒車事故。周一（23日）清晨5時半左右，當局接獲多個火警報告，指恆安邨對開的恆錦街發生火警，並傳出爆炸聲。消防接報到場，發現上址有電動單車起火，立即開喉將火撲熄，事件中無人受傷。消防正調查火警起因有否可疑。初步最少有另外7架泊在附近的單車被波及燒毀。

皇馬簽名會｜球迷呻硬食安排 反駁場內百人 主辦方時間未預鬆

今日（22日）上午8時29分，獅子山隧道公路往沙田方向近世界花園一輛貨車起火。

深水埗垃圾車司機落車工作遭撞飛重創 私家車內檢太空油司機被捕

深水埗發生車禍。周一（23日）凌晨零時許，據報一輛私家車，沿大南街往旺角方向行駛，途至近垃圾收集站對開時，突然撞及一名男子，男事主遭撞飛約10米外墮地。傷者呈半昏迷重創，由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救。警方正調查車禍起因。有指涉事司機事後落車時腳步浮浮。消息稱，警方在涉事私家車上，起獲十多粒「太空油」煙彈。警員正為涉事私家車司機進行藥物測試，隨後將他拘捕，並押上警車帶走。

呈祥道Benz突切線累九巴猛撼釀4傷 乘客：撞嗰下車長大叫

荔枝角發生車禍。今（22日）晚近9時，一輛九巴沿呈祥道，往觀塘方行駛。途至近盈暉臺對開時，與一輛平治相撞。意外後，平治上1男3女（均70多歲）長者受傷，均清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，其中76歲男司機戴上頸箍送院；而九巴上幸無人受傷。案發一刻車cam片段可見，涉事平治突在支路口影線旁停低，並打燈欲向左切線，結果九巴收掣不及撞上。

西環的士司機停車落地 貨車收掣不及撞至 被困客貨車車底陷昏迷

西環發生4車相撞意外，一名的士司機停車後落地期間，被從後而來的中型貨車猛撞，捲入前方客貨車車底，陷入昏迷。

劉德華演唱會｜直擊紅館尖東過百黃牛黨兜售 $980門票索價$4000

天王劉德華本月17日起在紅磡香港體育館舉行20場跨年演唱會，相關門票早早已經售罄。大批內地黃牛黨看準機會，近期在紅館外出價收票以及兜售門票，《香港01》記者今日（22日)下午現場直擊，估算現場有過百人，向粉絲收購或兜售門票。

上水奪命工傷｜蓄洪池搬運水管疑木條鬆脫 渠務署外判男工被撃斃

今日（23日）早上9時52分，警方接報指，上水圍文閣村上水鄉蓄洪池，一名渠務署外判男工人在搬運水管時，被擊中頭部，昏迷送往北區醫院後證實不治。警方表示，死者姓黃（72歲），懷疑在上址搬運水管期間，被一些長約4米、重約200至500公斤的水管擊中。案件列作「工業意外」處理，稍後會驗屍確定死因。

《行運一條龍》取景茶餐廳聖誕結業 食客光顧影相留念

周星馳主演電影《行運一條龍》取景地、開業半世紀的太子鴻運冰廳餅店，將於聖誕節當日（25日）結業，員工及食客紛紛表示不捨。有在餐廳工作近50年的員工指店舖在數月前決定結業，感嘆夥計年紀漸大，難以繼續經營；有食客趁餐廳結業前，今日（22日）到來光顧，感到可惜，嘆「又少一間」。