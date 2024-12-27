涉煽惑非禮案脫罪被告公開事主資料　兩男被控准保釋候訊

男編輯及男商人涉在網上討論區留言，煽惑一宗在非禮案脫罪的被告公開事主的個人資料，兩男分別被控1項煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，兩案今（27日）於東區裁判法院提堂。兩被告暫毋須答辯，案件押後至1月24日及2月21日再訊，待辯方提供法律意見及索取文件，期間兩被告獲准保釋候訊。



兩名被告為周卓銘（32歲，商人）及黃樂（36歲，新聞編輯），各被控1項煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。

控罪指，兩人在2024年5月7日至8月7日期間，在香港非法煽惑他人在未經資料當事人女子X的相關同意下去披露X的個人資料，即其姓名，意圖導致該X或其家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致X或其家人蒙受指明傷害。

案件編號：ESCC 3399-3400/2024