男子疑頭部遇襲亡　妻及繼子女被控妨礙司法公正　押後明年再訊

一名44歲男子於本年7月，在長沙灣幸福邨的住所倒臥 ，送院後宣告不治。警方其後發現死者傷勢有可疑，懷疑他曾遇襲，家人則涉隱瞞死者曾遭人踢及踩頭部。死者的妻子、繼子和繼女被捕，三人被控串謀妨礙司法公正罪，繼子另被控一項誤殺罪。案件今（27日）於西九龍裁判法院提堂，控方申請將案件押後至2025年3月21日，期間等候死者解剖報告及病理報告。兩名女被告申請更改保釋條件被拒，二人以原有條件保釋。



三名被告分別為文旭成（22歲，無業）、文笑玲（33歲，侍應）以及張惠珠（59歲，家庭主婦）。

被告文旭成被控1項誤殺罪，指他於本年7月1日至8日，在涉案單位非法殺死男子李偉明；三名被告另被控1項串謀妨礙司法公正罪，指他們於本年7月8至9日，在香港某處串謀妨礙司法公正，於警方調查時隱瞞被告文旭成曾襲擊男子李偉明，即踢和踩李的頭部。

控方申請將案件押後到明年3月21日，以等候死者解剖報告及病理報告，兩名女被告准以原有條件保釋，即1萬元現金及每天到警署報到。

案件編號：WKCC3051/2024