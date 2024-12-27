劫匪指控同案人士未被採納　判刑上訴得直　官指控方嚴重錯判

一名持「行街紙」的男子涉於2020年，和他人計劃行劫一名找換店女東主，但行劫前遭警員拘捕。他被捕後表示願意擔任控方證人，指控同案被捕人士，並因此錄取口供。惟控方認為其口供沒有價值，未有採用，同案被捕人士亦因證據不足而獲撤控。同時，原審法官在判刑時未有因男子提供協助，給予減刑，最終判他監禁8年。該男子就判刑提出上訴，上訴庭法官今(27日)頒下判辭，指該男子的資料對檢控同案被捕人士，有實際幫助，但執法和檢控部門嚴重錯判，未有加以利用，因此裁定該男子上訴得直，頒令他可獲減刑半年，即刑期下調至7年半。



上訴人為KHALIQ Salman，於去年承認1項串謀搶劫罪，被判囚8年。案情指，警員於2020年1月10日早上在天水圍巡邏時，截查一輛停泊在天湖路的私家車。警員在車內檢獲開山刀、膠紙和手套等，並發現該車套上假車牌。車上的上訴人和另外三名男子因此被捕，而警員在其中一名男子Hameed Mohammad Adil的手機內，亦發現一名找換店女東主的照片，其找換店則在私家車停泊處的300米外。

上訴人其後進行兩個錄影會面，他稱受招攬參與行劫，又講述其他被捕男子在劫案負責的角色。此外，他向控方表示願意擔任控方證人，指控其他被捕男子，因此在判刑前錄取兩份「無損權益口供」。惟警方認為，上訴人在錄影會面和口供中，對其他被捕男子的角色，說法不同，認為他作為控方證人的可信性和可靠性偏低。而被捕男子曾經被控串謀搶劫罪，但因證據不足而獲撤控。而Hameed Mohammad Adil，則被控3項與交通相關的控罪。

因應控方表示上訴人提供的資料沒有價值，原審法官未有就此作出減刑。

上訴庭法官指 上訴人的說法被不當地忽視

上訴方就判刑提出上訴，質疑向控方提供協助，但未獲減刑。上訴方強調，上訴人提供的資料，連同警方檢獲開山刀等，足以支持檢控其他被捕男子。律政司一方回應指，上訴人的錄影會面和口供，有重大差別，而且他無法提供合理解釋。

上訴庭法官則認為，其錄影會面和口供之間有不同，但差別並不大。同時，案中多項證據支持上訴人的說法，但他的說法被不當地忽視。上訴庭法官續指，根據手上的資料，對控方不繼續檢控其他被捕男子感到驚訝，指案中有其他環境證供，指控他們。

指執法和檢控部門嚴重錯判

上訴庭法官認為，上訴人提供的資料對檢控其他被捕男子，有實際幫助，但因為執法和檢控部門嚴重錯判，沒有利用他的證供。上訴庭法官認為，上訴人因為提供協助，可獲減刑半年，因此把其刑期減至7年半。

此外，上訴庭法官指示，把本案判刑的副本給予警方和律政司，讓他們參考。

案件編號：CACC131/2023