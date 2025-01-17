順豐與九巴合設客務站有得充電　沙田市中心及美孚總站下周二啟用

網購戰場延展到如何令顧客更快更易提取貨品，順豐速運（香港）與九巴今日（17日）宣布開設「客務站」，24小時開放，設有順豐自助櫃，除了提供取件服務，順豐香港會員更可以利用自助櫃寄件；乘客可在客務站查閱九巴及龍運路線的預計到站時間、為智能流動裝置充電，站內亦有即時對話客服小助手bot1933，提供查詢九巴及龍運路線、反映意見、報失等不同顧客服務。



順豐與九巴之前已於巴士總站設立順豐自助櫃，在「客務站」計劃下，由本月21日（下星期二）起，位於沙田市中心和美孚巴士總站的客務站將變成為「客務站」，全天候24 小時開放。

雙方自2023年開始合作，在35個巴士總站設置自助櫃，除了領取速遞物件，更提供自助領取巴士失物服務，至今已有逾1,400名乘客透過這項便捷的方式認領於巴士上遺漏的物件。是次於沙田及美孚客務站內增設的順豐自助櫃，將同樣提供自助領取失物的功能，令服務涵蓋的順豐自助櫃地點增至37個。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，有多條九巴路線途經沙田市中心巴士總站及美孚巴士總站，人流暢旺，「客務站」計劃善用巴士總站空間，讓市民可順路解決生活需要，提升搭乘體驗。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕（左）及順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣（右）介紹「客務站」服務。(順豐香港及九巴提供圖片)

順豐自助櫃整體使用率持續上升，當中以位於新界區巴士總站的升幅較為顯著，包括元朗、上水、荃灣、沙田及青衣等，使用率高達九成以上。順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，反映市民在出行時對自助快遞的需求殷切；而使用數字更反映大多數乘客會選擇於下班時間取件，可見服務有助免除協調時間或安排行程的煩惱。

臨近農曆新年，順豐香港將聯合九巴在本月21日，於沙田市中心巴士總站及美孚巴士總站的客務站舉辦新春禮品派發活動。