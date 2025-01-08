黎智英自辯｜黎自稱政治犯　官指黎被指犯法被捕　非其政治立場

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（8日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第24天自辯。黎講述他在直播節目中稱：「《國安法》已威嚇市民不能再有示威。」他作供時解釋，其意是指，他是政治犯，法官杜麗冰即強調，黎被捕是因為被指控犯法，而不是其政治立場。黎回應說：「我明白你說甚麼。」



黎智英2020年11月13日與前港督彭定康在節目中對談，期間黎說若有政治犯，不相信還有法治。

若有政治犯不信有法治

黎智英今提及他在兩個直播節目的言論。於2020年11月13日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，該集由前港督彭定康任嘉賓。黎在節目稱：「我們要繼續，爭取法治和自由，但我不認為我們仍有空間這樣做，《國安法》已威嚇市民不能再有示威。」辯方問，黎所指的爭取是否指使用暴力，黎否認，強調他一向反對暴力。辯方續問，他當時是否知道《國安法》有保護法治和自由的條文，黎說：「若這裏有政治犯，我不相信還有法治。」

官指黎非因其政治立場被捕

辯方繼而問，於2020年11月時，是否已有政治犯，黎說當時已肯定日後有政治犯，他也曾經被捕。法官杜麗冰即指黎被捕是因為被指控犯法，不是其政治立場，黎回應：「我明白你說什麼。」

黎稱並非瘋狂不會為入獄而犯法

至於在同月19日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，黎說：「我越危險，越可以令香港得到的關注，有更大效力。」辯方問他有什麼危險。黎說：「檢控，我稱為迫害。」辯方繼問黎是否犯法，圖令自己入獄。黎說：「我不是瘋狂。」否認會為入獄而犯法。

提蓬佩奧的話是分析形勢

此外，黎在節目又說：「(時任美國國務卿)蓬佩奧表示，台灣從不是中國一部份......他們這樣說，是利用台灣加強對抗性。」黎說他在節目的說法是其分析，解釋對中國而言，台灣是敏感議題，美國透過提升美台關係等，加強和中國的對抗性。黎說台灣是否中國一部份，應由歷史學家定奪，非他所能回答。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要