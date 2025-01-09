「濕療妥」「小兒濕療妥」含受管制藥物致皮膚問題　衞生署籲勿用

衞生署今日(9日)呼籲市民切勿購買或使用「濕療妥」及「小兒濕療妥」兩款外用產品，指有關產品懷疑含有未標示受管制的藥物成分，如不當使用有機會引致皮膚問題及高血壓、高血糖和皮膚萎縮等健康問題。



衞生署聯同警方今日在何文田一間藥行拘捕一男一女，涉嫌非法售賣或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。



衞生署呼籲市民切勿購買或使用「濕療妥」及「小兒濕療妥」兩款外用產品，指有關產品懷疑含有未標示受管制的藥物成分。（衞生署提供）

衞生署早前接獲情報，一間位於何文田的藥行涉嫌出售「濕療妥」及「小兒濕療妥」。署方到該處購買樣本並作化驗，結果發現兩款產品的樣本均含有糠酸莫米松，而「濕療妥」的樣本亦含有咪康唑。

咪康唑及糠酸莫米松均屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。含有咪康唑的產品只可在註冊藥劑師監督下，於獲授權藥房出售，而含有糠酸莫米松的產品，只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。

衞生署指，涉事的兩款產品懷疑為未經註冊藥劑製品。衞生署聯同警方今日到涉事處，拘捕一名50歲男子和一名54歲女子，他們涉嫌非法售賣及／或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。

衞生署指，根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

糠酸莫米松是用於治療皮膚炎症的類固醇物質，不適當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。咪康唑用於治療真菌感染，其副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應。

衞生署提醒已購買相關產品的市民應立即停止服用，如有疑問或服用後感到不適，應立即徵詢醫護人員的意見。並於辦公時間內，將產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804-06室衞生署藥物辦公室銷毀。