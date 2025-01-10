證監前副總監鄧映霞涉妨礙司法提堂　離庭換魷魚遊戲桃紅色上衣出

證監會前副總監鄧映霞，涉嫌在證監會調查一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，建議他們如何應對證監會的調查、包括銷毀可能涉案的證據，從而被廉署拘控。案件今(10日)在東區裁判法院提堂，被告沒有律師代表，暫時毋須答辯，案件押後至3月28日再提訊，以取進一步法律意見，被告准以10萬元保釋。



離庭時外衣反轉再反轉

48歲女被告鄧映霞，在庭上身穿黑色風衣，唯步出庭外時換上與近日韓劇「魷魚遊戲」角色的衣服相似的桃紅色。見到記者在等候，她即時折返庭內，約十分鐘從後門離開。步離法庭一段距離後，她把身上的桃紅色風衣再反轉，換回黑色造型離開。

證監會前副總裁鄧映霞今穿桃紅色上衣離庭，顏色與近日流行韓劇「魷魚遊戲」的服色相似。(黃浩謙攝)

女被告鄧映霞。(黃浩謙攝)

女被告鄧映霞。(黃浩謙攝)

女被告鄧映霞（48歲，前證券及期貨事務監察人委員會法規執行部副總監）被控一項妨礙司法公正罪。控罪指，她於於2022年7月15日至2022年7月27日期間的某一天，在香港，與余啟光串謀妨礙司法公正，即：

(a）在證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）就 China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.（股份代號：1940）的懷疑虛假交易和市場操縱活動進行調查（「該調查」）時，與受調查人士（包括佘啟光、施嘉豪及陳子璇會面，而其本人當時為證監會法規執行部副總監，並有權查閱該調查的機密資料；

(b）對在該調查中可能採取的調查行動加以評論；

(c）針對如何應對證監會就該調查所採取的執法行動提供意見，包括如何回答證監會可能提出的問題及毀滅潛在證據。

控方申請案件押後6星期

控方申請將案件押後到6星期，至3月28日再訊，以獲取進一步法律意見及作進一步調查。被告獲准以十萬元現金保釋，保釋條件包括不准離開香港、須交出旅遊證件、要住在報稱地址，以及不得直接或間接接觸控方證人。

案件編號：ESCC0101/2025