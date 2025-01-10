疑與鄧映霞案有關男子 被指欠證券公司78萬元 被入稟追討
撰文：陳蓉
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疑與證監會前總監鄧映霞涉妨礙司法公正案相關男子，被指在證券公司開戶後，未有支付欠款，遭證券公司入稟區域法院追討逾78萬元。
原告為華盛資本証券有限公司（Valuable Capital Liited），被告人為佘啟光（SHIE THOMAS）。
證監會前副總監鄧映霞涉於調查一間上市公司懷疑「造市」活動時，涉嫌串謀妨礙司法公正，從而被廉政公署拘控，鄧的案件今早(10日)在東區法院提堂，根據鄧的控罪書，案件涉及一名叫佘啟光的受查人士，其中英文姓名與本案被告相同。
入稟狀指，原告應佘的要求，在2021年12月15日以佘的名義在證監會開設了一個賬戶，並向其提供了相關的金融服務及月結單。根據協議，佘同意就所有逾期未付的借方結餘支付利息。惟至2024年11月29日，佘仍然拖欠原告約78萬元的到期款項及按年9.5%的利息，屬違反協議，原告遂入稟向佘追討款項。
案件編號：DCCJ129/2025
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