黎智英自辯｜官質疑黎向員工下編採指示　黎回應只是提出報道方法

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（13日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第26天自辯。黎否認在工作平台Slack向員工發出編採指示，強調只是談及搜集新聞資料。惟法官杜麗冰卻引述黎在訊息稱：「增加踢爆是對的...建制舔共的無恥，市民受壓抑很大，需要有膽識的傳媒為他們發聲。」認為黎著員工集中報道反建制派的感受，屬編採指示。黎稱他只是提出報道的方法。



黎智英指他在訊息提深化報道，只是提出報道的方法。(路透社)

著員工進行深化報道屬編採指示

黎智英今早在法庭內，在法官不在場下翻閱工作平台Slack的對話紀錄。審訊在下午繼續時，辯方先就Slack的對話紀錄提問。黎在其中一個訊息中稱：「以後中國新聞深化報道很重要，因中國舉動對香港影響只會越來越大」。黎否認這訊息屬編採指示，指他當時談及搜集新聞資料。惟法官杜麗冰指黎著員工進行深化報道，質疑屬編採指示，而非搜集新聞資料，黎否認。

著集中報道反建制派的感受

此外，有員工在Slack稱：「可多做踢爆樓市，國內外政治經濟等深入報道。」黎回覆：「增加踢爆是對的...建制舔共的無恥，市民受壓抑很大，需要有膽識的傳媒為他們發聲」。黎指該訊息是談及搜集新聞資料。惟法官杜麗冰質疑，黎著員工集中報道反建制派的感受，質疑屬編採指示，黎亦否認，認為只是提出報道的方法。

就前壹傳媒行政總裁張劍虹作供時指，黎智英支持「黃色經濟圈」，於2019年在「飯盒會」中，指示廣告部推出「撐小店」的分類小廣告。黎今作供時表示，自己支持該分類小廣告，但它並非由黎提出，並指根據Slack的紀錄，是由廣告部同事提出。

黎指人權不屬內部事務

辯方續問及，黎在2020年12月1日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」中稱：「拜登政府要明白和中共交涉需要力量.....希望拜登政府和中國進行貿易談判時，無論達成什麼協議，都會以人權議題作為預設條件，尤其香港的法治和新彊的人權問題。」黎解釋，他所指的力量是外交力量，立場需堅定，不要示弱，又認為人權不屬內部事務，而是國際議題，提出人權議題非採取敵對行動。

黎指其言論並非敵對而是批判

黎在節目又稱：「如果我們不向中國施加壓力，或至少向習近平施加壓力，令他下台，我們將會感到遺憾。」辯方問壓力是指什麼，黎回應是政治的壓力，但否認此屬敵對行動，認為是一種批判。他續指，習近平下台，中共才會融入世界。

繼續抗爭是指規模小的運動

此外，黎當時表示若港人不繼續抗爭，香港將會變成新彊，甚至情況比新彊更嚴峻。黎解釋，是要對抗中國對港人的侵害，但否認煽動他人使用暴力或不守法。法官杜麗冰問「繼續抗爭」是什麼意思，黎說是規模較小的運動，但指這是一廂情願的想法。他又指，在《國安法》生效後，港人已不能再遊行。

黎智英指其直播節目撰寫的專欄，均與《蘋果日報》及公司高層無關。

節目和專欄均與蘋果及公司高層無關

辯方最後問，在涉案時播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，其籌備和製作是否和《蘋果》或該公司高層有關，黎否認。他同意節目大部份的嘉賓，由Mark Simon安排或介紹，但指他和Ｍark Simon沒有就製作節目有協議。至於他在《蘋果》的專欄「成敗樂一笑」，黎亦指和《蘋果》或該公司高層無關。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要