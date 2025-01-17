元朗721白衣人案　商人鄧嘉民不服被裁暴動等罪成　就定罪提上訴

2019年7.21元朗站襲擊事件，其中一名經審訊後暴動及串謀有意圖而傷人罪成的白衣人鄧嘉民，被判監4年1個月。鄧不服定罪提出上訴，司法機構網頁顯示聆訊尚未排期。



法官指，鄧嘉民（46歲，商人）是白衣人之一，片段顯示他將地盤燈及木棍擲向黑衣人，並在J出口用藤條指向黑衣人，身處現場鼓勵他人參與暴動，判他罪成。因被告熱心參與元朗公益事務及辯方抗辯方向酌情減刑5個月，最終判囚4年1個月。

被告鄧嘉民被裁定暴動及串謀有意圖而傷人兩罪罪成，被判囚4年1月。(資料圖片)

曾辯稱控方所指白衣男並不是他

鄧在事發後兩年才被捕，他辯稱當晚在元朗一間餐廳食飯聊天至凌晨才離開，否認曾到現場，指警方指片中的白衣男並不是他。暫委法官陳慧敏裁決時指，曾用被告過往的照片，以及鄧的面部特癥作比對，認為他是片所被指涉暴動的男子。

案件編號：CACC 9/2025

事發經過：