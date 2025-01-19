房協頒獎助學金予117學生　「包山后」龔子珊勉勵要有攀雪山毅力

香港房屋協會創立的「房協獎助學金計劃」昨日舉行第20屆獎助學金頒獎禮，本年度合共117名高等院校的學生獲獎，各獲頒發一萬元獎／助學金。2024年香港十大傑出青年、「包山后」龔子珊在頒獎禮上分享她追夢背後的故事，她勉勵各位獲獎學生要善用獎學金增值自己，也要有攀越雪山般的毅力不斷前行，創造有意思的人生，為社會作出貢獻。



房協舉行第20屆「房協獎助學金計劃」，有117名高等院校的學生獲獎。(房協提供圖片)

於2006年設立的「房協獎助學金計劃」旨在支持本地房屋及長者服務界別的專業人才培訓。房協透過計劃嘉許修讀相關課程的優異生，並為有經濟需要的同學提供資助。今屆的得獎的117名學生來自13間本地大專院校及其持續進修學院和社區學院，以及3間職業訓練局轄下院校。房協表示，計劃推行至今已有超過1,600名學生受惠，累計頒發近1,200萬元的獎／助學金。

房協自1994年起每年均向香港大學「房屋管理碩士兼讀課程」的優異生頒發「樂年神父獎」。今年的得主獲頒一萬元，表揚其卓越的學術表現。

房協主席凌嘉勤於頒獎禮上表示，該計劃20年來推動業界薪火相傳。(房協提供圖片)

房協主席凌嘉勤於頒獎禮上表示，該計劃20年來推動業界薪火相傳，締造社會長遠福祉。他指今年頒獎禮以「承傳廿載．共創未來」作為主題，期望啟迪年青人承先啟後，讓本地房屋業界發展能傳承，為社會永續發展作出貢獻，一同創建香港未來。

「包山后」龔子珊勉勵各位獲獎學生要有攀越雪山般的毅力不斷前行。(房協提供圖片)

今年的頒獎禮邀請「包山后」龔子珊擔任嘉賓，分享她追夢背後的故事。她說作為香港唯一冰雪攀登女運動員，憑着對冰攀運動的熱熾追求，以及不斷克服困難的堅毅意志，成功突破條件與資源不足，一步一腳印攀上雪山高峰。她勉勵各位獲獎學生要善用獎學金增值自己，也要有攀越雪山般的毅力不斷前行，先戰勝自己，創造有意思的人生，為社會作出貢獻。

歷屆獎助學金得主聚首一堂，並聯同「房協獎學金同學會」義工服務的受助機構齊心獻唱「房協獎助學金計劃」20周年主題曲《美夢看得見》。(房協提供圖片)

配合今年頒獎禮「承傳廿載．共創未來」的主題，歷屆獎助學金得主聚首一堂，並聯同「房協獎學金同學會」義工服務的受助機構齊心獻唱「房協獎助學金計劃」20周年主題曲《美夢看得見》。歌詞除了代表獎助學金得獎者的心聲，亦感謝房協的栽培，並且勉勵大家學有所成後不忘回饋社會。

房協於2019年成立「房協獎學金同學會」，匯聚各屆優異生，多年來籌辦了超過60個活動，當中義工服務累積接近5,100個小時，讓超過4.6四人受惠。同學會成員能獲優先考慮參與房協暑期實習生計劃及招聘面試的機會，開展事業發展旅程。