政府擬修例新土地不再「跟契」　買家享「不可推翻業權」抗欺詐

發展局今日（20日）向立法會提交文件，提出修訂《土地業權條例》，將本港的土地註冊制度由現時的「契約註冊制度」改為「業權註冊制度」，即物業業權改為「跟冊」而非「跟契」。

假如有人以欺詐手段獲得業權，在新制度下，買家只要是真誠及不知欺詐情況、已付出代價、實質管有物業，即使當中有欺詐，業權亦會「跟冊」歸買家，即買家有「不可推翻業權」；在新制度下，也不會再出現俗稱「逆權侵佔」的逆權管有申索。

新制度將以新批土地先行，預計2027年上半年實施。至於現有土地，消息人士稱土地登記冊現時有290萬項業權，當局發現當中不少有潛在問題，短期內不會用於現有土地，現時持有土地或物業的業主不受影響。當局將增設「土地業權彌償基金」，每宗彌償上限為5,000萬元，日後購買新批土地房屋的買家，每支付100萬元樓價，便要向彌償基金供款140元。



發展局今日（20日）向立法會提交文件，提出修訂《土地業權條例》，將本港的土地註冊制度由現時的「契約註冊制度」改為「業權註冊制度」。（資料圖片）

現時賣方需提供至少15年物業交易樓契正本 令轉易程序繁複

香港現行的土地註冊制度是「契約註冊制度」，制度下，買方是透過與賣方簽立轉移契約而獲得業權（俗稱「跟契」），因此業權證明並非憑藉單一文件。即使在土地登記冊上的已註冊物業擁有人，亦不一定擁有妥善的業權，因為其物業業權或有瑕疵。以一般物業買賣為例，賣方須提供最少15年的物業交易樓契的正本，交予買方律師審查以確立賣方的物業業權「無瑕疵」，令物業轉易程序變得繁複和冗長。

立法會2004年通過修訂 及後發現實行問題而未生效

至於今次發展局提出取代現有制度的「業權註冊制度」，物業業權是依業權註冊紀錄來確定（俗稱「跟冊」），無需如現時般翻查以往業權文件去確定業權。立法會曾於2004年通過修訂《業權條例》，實行業權註冊制度，當時條例訂明所有土地都會自動轉為「跟冊」，惟及後發現實行上有不少問題，因此新制度一直未有生效。

發展局指，「業權註冊制度」短期內只會於新批土地實施。（資料圖片）

新例2027年實施 新批土地首先跟「業權註冊制度」

發展局今日向立法會發展事務委員會提交文件，提出於2027年上半年，在新批土地上，首先實施「業權註冊制度」。業主日後毋須保管過往的樓契來核實業權，當局會另發具有防詐騙特徵的「業權證明書」。消息人士稱，做法是參考了外國的情況及回應持份者的要求，但強調業權的確定仍會以業權註冊紀錄為依歸。

「業權註冊制度」下，有「不可推翻業權」保障買家。（資料圖片）

新制設「不可推翻業權」保障買家 損失者可申請彌償

以往在「跟契」制度下，假如有人以欺詐手段獲得業權，損失的一方往往要循民事方向索償，但往往都無法追討。新制度下，在業權買賣當中，若有同樣情況，買家只要符合三個條件，包括：真誠及不知欺詐情況、已付出代價、實質管有物業，即使當中有欺詐，業權亦會「跟冊」歸買家，即買家有「不可推翻業權」。至於賣家的損失，可以在「土地業權彌償基金」中得到彌償，上限為5,000萬元。部分情況，法庭或會將業權判予賣家，則買家亦可向基金申請彌償。

消息人士舉出「案例」，說明新舊制度之別，指過往曾有物業賣買中，賣買雙方皆為「正當人家」，但當中有「第三方」冒認持有樓契，將物業售予買家。在現有的「跟契」制度中，法庭會將業權歸還原賣家，而錢、樓皆失的買家，要自行向「第三方」追討損失。在業權註冊制度下，根據「不可推翻業權」原則，買家將獲得業權，而賣家則可循「土地業權彌償基金」得到彌償。

至於「土地業權彌償基金」，當局建議政府向基金借貸1.5億元，作為備用，基金會透過將來新制度下註冊物業轉移的0.014%徵費作為基金的經費。換言之，日後購買新批土地的房屋，買家每支付100萬元樓價，便要向彌償基金供款140元。

新制度下，不會再出現俗稱「逆權侵佔」的逆權管有申索。（資料圖片）

新制度下不再有「逆權侵佔」

另外，在新制度下，不會再出現俗稱「逆權侵佔」的逆權管有申索。當局指，做法是為了實踐業權註冊制度為業權提供明確性的政策原意。

至於現有土地，消息人士稱土地登記冊現時有290萬項業權，當局發現當中不少有潛在問題，無轉制時間表。（資料圖片）

現有土地潛在業權等問題待解決 當局無轉制時間表僅稱「盡力而為」

至於現有土地，消息人士稱土地登記冊現時有290萬項業權，當局發現當中不少有潛在問題，包括潛在業權。舉例指一對夫婦置業，樓契上只寫妻子名字，但供款均由丈夫負責，丈夫對物業「實質擁有權」，類似等問題，仍有待當局與持份者商討如何解決，因此業權註冊制度短期內不會用於現有土地，現時持有土地或物業的業主，不受影響。

消息人士又形容，2004年一次過將全部業權轉制，是「因快得慢」，而各地例子亦顯示，契約註冊制度難以一下子便改為業權註冊制度，提到蘇格蘭在雙制度並行的情況下，用了40年，才有40%業權可過渡至新制。

消息人士估計，雙制度並行的情況在香港亦會維持一段長時間，判斷香港要全面轉制，需要相當長時間，是「大挑戰」，故對此未有時間表，僅稱會「盡力而為」。