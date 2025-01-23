觀塘龍騰夜市傳烏蠅嬲食材相　 同場檔主稱沒見　大會指有人陷害

農曆新年將至，各區年宵市場今日（23日）開鑼，搶閘於上周六（17日）開始的「龍騰觀塘新春夜市2025」今日有人在網上分享圖片稱，拍攝到其中一個攤檔有一箱閒置食材被蒼蠅纏上，狀甚嚇人。

今日下午觀塘市中心自由空間的龍騰觀塘新春夜市，僅見到一攤檔對開地面有少量水跡，其餘地方未見有衞生欠佳情況，期間亦有食環署人員入場巡查。場地管理員就表示有留意到網上相片，認為是有人存心陷害，趁場地未準備好時入場拍照。《香港01》正就事件向食環署查詢。



搶閘於上周六（17日）開始的「龍騰觀塘新春夜市2025」。（周令知攝）

「龍騰觀塘新春夜市2025」自上周六起一連24日在觀塘市中心自由空間舉行，現場有十多間熟食檔，主要售賣魚蛋、串燒，雞蛋仔等小食。有網民今日分享場內圖片指其中一張拍攝到有放置在發泡膠箱內的食材上有10餘隻蒼蠅，另又拍攝到場內一個隔油池內有食物殘渣。

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有檔口指所有食物都會放入雪櫃 強調「冇烏蠅」

對照圖片後，發現圖片可能攝自一間賣燒賣、咖哩魚蛋、牛丸、牛柏葉串的小食檔，而現場所見，發現除了蔬菜，其餘食材都放置在冰箱，負責人看過網上圖片後一再強調「冇烏蠅」，又指所有食物都會放入雪櫃。

所指隔油池實為「洗滌房」

至於隔油池，管理員指場地設有「洗滌房」，所有檔販如需用水，或清洗食材、用具時，都只可在「洗滌房」內處理。記者亦留意到所有攤檔都有雪櫃或冰箱保存食材，場內亦設有不少垃圾桶，未見有爆滿情況。

場地管理員稱嚴格要求所有檔販做好衞生管理

場地管理員表示，留意到網上圖片，但該些圖片拍攝時場內空無一人，相信是有人趁場地未準備好時，入場拍攝，然後營造衞生惡劣形象。他又說管理員會嚴格要求所有檔販做好衛生，如有違規便會要求檔主停業。而且他們每日都會巡查，食環署也幾乎每日派員到場視察，因此會確保衞生沒有問題才開放。

其他檔主稱沒見到網上圖片情況：有咩事（檔主）要負責

檔主黃小姐表示，沒有見到網上圖片拍攝到的情況。她續說食環署職員巡查頻密，以確保衛生良好，因為大家都需保障市民，「如果有咩事要負責」。鄧先生在場內主賣玉子燒，他指場地對檔攤如何處理食材有指引，一定要以合適溫度保存。他又補充，場內清潔人員幾乎每小時都會清潔垃圾桶。

市民麥先生今日放假來觀塘逛夜市，記者向他展示網上圖片後，他說如有衛生問題當然需要改善，又認為場內衛生一般，不過並不擔心在場內購買小食，認為如政府提供更大場地情況會更好。他又認為觀塘夜市不俗，不少攤檔售賣的食品都有「香港味」。胡小姐則有不同意見，她在場內買了梳芙厘，認為場地衛生很好，檔販很友善。而且場內垃圾桶都足夠。