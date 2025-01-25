蛇年利市調查｜派$20佔最多　選擇加碼者連升3年　不派利市者同增

蛇年將至，又到一年一度逗利市時機。香港研究協會今日（25日）公布調查結果，發現逾半受訪者平均派20元利市，有16%選擇派50元利市，按年升7個百分點，而選擇利市金額增加的受訪者連續3年上升。調查顯示，受訪者今個新春更樂意消費，然而不打算派利市亦佔5%，按年升2個百分點。正所謂過年心意心意，利市金額多少，也不必過份看重。



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派$50利市按年升7個百分點 5%人不派利市 升2個百分點

香港研究協會在今年1月2至16日訪問1,017名市民，以了解港人派利市及農曆新年消費的傾向。派利市的平均金額方面，有53%受訪者表示派20元，按年下跌1個百分點；派過百元大利市則佔15%，按年跌1個百分點；派10元只佔10%。按年跌2個百分點。

僅一個金額錄得升幅，有16%受訪者派50元，按年升7個百分點；但不打算派利市亦佔5%，按年升2個百分點。換言之，派20元及50元利市的受訪者，共佔近70%。

香港研究協會調查結果顯示，有53%受訪者表示派20元。（資料圖片／黃浩謙攝）

選利市金額增加的受訪人數連續3年上升

利市金額變化方面，共62%受訪者預計今年派利市的總金額，與去年差不多；亦有23%表示增加，按年升2個百分點；減少金額只佔12%，按年跌1個百分點。協會分析指，選擇「增加」的受訪者連續3年上升，反映港人今年派利市的金額維持增長。

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選新春消費增加按年升2%佔最多 較多選擇食落肚

調查並發現，有37%受訪者預計農曆新年的消費會較去年增加，按年升2個百分點；認為消費差不多佔36%，按年跌2個百分點；減少則有20%，按年升1個百分點；至於未決定或無意見共佔7%，按年跌2%。協會預計新春消費市道有望迎來增長。

增加開支方面，選擇「外出用膳／外賣／到會」的受訪者佔37%；孝敬長輩居次，佔31%；其次為零售商品佔30%。協會表示，反映今年新春餐飲及零售業較能受惠。

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協會負責人籲政府舉辦傳統文化活動促進消費

香港研究協會負責人建議，政府可藉着新春佳節，舉辦富有香港傳統文化的活動，吸引更多旅客訪港並刺激本地消費，從而惠及市民生計，共同邁向蛇騰喜慶的新一年。