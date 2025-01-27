衞生署提醒辨認註冊藥房標識　農曆新年假期前將加強打擊違法個案

農曆新年假期將至，不少內地旅客訪港期間會買藥品當手信，衞生署今日（27日）提醒市民及旅客，在購買藥物時應辨認屬註冊藥房訂明式樣的標識，署方會繼續加強執法行動打擊違法使用「獲授權毒藥銷售商」（一般稱為藥房）標識和名銜，對涉嫌違規個案進行跟進調查。



衞生署編制、識別註冊藥房的標籤。（衞生署圖片）

衞生署指，去年有6家並非藥房的公司和一名並非藥房的零售店鋪東主，因在其處所展示近似藥房訂明式樣的標識而被定罪，分别被判處罰款港幣2,000元至16,800元不等。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》），只有獲香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）授權為「獲授權毒藥銷售商」的人士，才可在管理局註冊處所經營相關毒藥的零售業務，即包括列載於《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）附表10毒藥表中第1部及第2部所指明的物質。任何非藥房註冊處所展示屬藥房訂明式樣的標識、與屬藥房訂明式樣的標識相似的標識，或並非藥房處所而在零售毒藥業務有關的方面使用「藥房」名銜或英文「pharmacy」、「dispensary」、「drug-store」等名銜均屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款港幣100,000元及監禁2年。《條例》對使用「藥房」標識或其名銜的規定適用於所有零售商，包括並非管理局發牌的零售商。

衞生署指，署方一直透過不同渠道收集情報，當發現有零售商涉嫌違法展示屬藥房訂明式樣標識或使用「藥房」名銜，會即時展開調查，如有需要，亦會與相關部門展開聯合行動。

衞生署已編制識別註冊藥房的標籤（下圖），並發送到各藥房以張貼於藥房當眼位置。用戶可透過掃描藥房展示的二維碼，獲得註冊藥房的資料。市民亦可到衞生署藥物辦公室網頁查閱《香港的「藥房」》教育資料和藥物牌照商（包括「獲授權毒藥銷售商」）的名稱及地址。