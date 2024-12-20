尖沙咀藥房涉劏內地客　花膠切片後「斤變両」貴14倍 一男被捕

上周六（14日） 海關接獲一名內地旅客舉報指，一間位於尖沙咀的藥房以不良營商手法向他銷售，海關隨即展開調查，發現藥房店員在銷售花膠過程中，涉嫌違反《商品說明條例》。店員疑訛稱花膠一斤為1,800元，切片時方告知受害人價格為1,800元一両，受害人共損失26,400元。及後，受害人向海關舉報，海關在今日（20日）經特意從深圳到港的受害人協助，拘捕一名30歲藥房男店員，並揭發藥房針對短期內地客行騙，認為他們不會為此留港申訴。



海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳易呈交代案情。（陳浩然攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳易呈指，案中的受害人在上星期六（14日）到涉事藥房選購花膠，受害人向店內一名男店員詢問花膠是否1,800元一斤，男店員表示「是」，同時表示購買一斤花膠可獲贈送半斤。

受害人其後再次向店員確定花膠的價格,並獲店員確認，於是受害人同意購買一斤的花膠。 而花膠被切片後，男店員方向受害人表示，花膠是1,800元一両。受害人即時制止男店員 繼續將花膠切片，但由於當時共有22両花膠被切片。店員經計算「優惠價格」，稱花膠1,200一両，受害人無奈向店員支付26,400以購買經切片的花膠。

行動中，海關在藥房內檢獲花膠等證品。（陳浩然攝）

行動中，一名男店員被捕，他涉嫌觸犯《商品說明條例》中應用虛假商品說明的罪行。被捕人士稍後會被帶返海關總部作進一步調查。

行動中，一名30歲男店員被捕。（陳浩然攝）

海關表示，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案與調查人員作優先處理。

陳易呈指，隨著深圳一簽多行個人由簽註安排的恢復和擴展，預期訪港人數將會進一步增加。海關會繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商行為。海關提醒商戶遵守條例規定，而消費者亦應該光顧信譽良好的商戶，及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

海關在涉事藥房內搜證。（陳浩然攝）

根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。如市民或旅客發現有懷疑違反商品說明條例的事宜，可以致電海關24小時熱線182 - 8080 或透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereportatcustoms.gov.hk或網上表格舉報。

海關封鎖涉事藥房並在內搜證。（陳浩然攝）