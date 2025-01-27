火炭奪命工傷︱發展局︰即時暫停承建商投標資格　因應調查或除名

年近歲晚收爐，上周六（24日）火炭發生一宗奪命工業意外，一名從業多年的60歲鐵器工人疑遭4米高、4.7噸重工字鐵擊中，繼而由約4米高位置墮斃。發展局今日（27日）公布，涉事承建商為「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，已即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。

勞工處現正調查該宗工業事故，發展局將因應調查結果，按需要採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。



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即停投標資格 適用於已投標但尚未批出的工程合約

發展局表示，作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商，在其轄下所有建築工地的安全表現。局方已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格，不單適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

涉事蜘蛛式高空作業平台。（工聯會提供）

發展局審視改善方案後才考慮恢復投標資格

發展局又指，承建商須進行獨立安全審核，以檢視安全管理系統，按獨立安全審核結果，提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（右）意外後亦趕至現場協助事主家人。

勞工處正調查事故 發展局按結果或延長投標資格甚至除名

勞工處現正調查該工業事故，並會依法處理。發展局往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。