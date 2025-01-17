建築商拖糧陷結業　發展局5招「加快」救市　促進非政府工程上馬

地產市道不景，接連有建築商陷結業邊緣，發展局今（17日）公布五招促進非政府工程盡快上馬。局方表示， 屋宇署及地政總署會加快審批可短期內開始施工的私營工程，加快審批已獲撥款的公營機構/非政府機構項目圖則，部署加快開展樓宇維修的代辦工程；市區重建局會加快發出「樓宇更新大行動2.0」申請的「原則上批准通知書」； 發展局加快推動清晰及實際目標的項目。



發展局局長甯漢豪日前與有關部門首長，商議應對私營工程項目最近一年放緩對建築業界的方案。（發展局Facebook圖片）

重申五個財政年度每年平均有900億元工務工程

發展局在社交媒體展示局長甯漢豪日前與有關部門首長，商議應對私營工程項目最近一年放緩對建築業界的方案。局方指近日政府重申今個財政年度及未來四年，平均每年會有約900億元的工務工程，比過去五年的平均數增加17%，建造業界歡迎有關訊息，認為工務工程量的增長有助紓緩私營工程項目放緩問題。

發展局局長甯漢豪日前與有關部門首長，商議應對私營工程項目最近一年放緩對建築業界的方案。（發展局Facebook圖片）

私營界別工程佔總體44% 無法單靠政府工務工程填補

局方指，香港的建築業市場需要政府工務工程、公營機構的工程及私營機構的工程合力支撐。在2023-24年度，私營界別的工程佔總體建築業界工程的44%，因此即使政府工務工程增加，實際上不能取代私營界別在建築業的持份。

發展局相信隨着經濟包括房地產市場逐漸回暖，私營工程項目會穩步回升。在此期間，為了讓政府以外的工程項目可盡快上馬，早日為業界提供業務機會，發展局將從個案管理入手落實以下措施：

1．屋宇署及地政總署會加快私營工程的審批，尤其是可短期內開始施工（屋宇署）及不涉及補地價洽談的項目（地政總署）;

2．屋宇署會加快審批已獲撥款的公營機構/非政府機構項目的地基/地盤平整工程圖則及相關施工同意書，讓工程可盡早開展；

3．屋宇署會部署加快開展樓宇維修的代辦工程；

4．市區重建局會加快發出「樓宇更新大行動2.0」申請的「原則上批准通知書」，讓顧問公司及承建商早日入場；

5．發展局項目促進辦事處現正為60多個住宅及非住宅項目所需的部門審批提供協調，辦事處會聯繫項目申請人以了解是否有開展工程的目標時間表，對於有清𥇦及實際目標的項目會加快推動。

發展局局長甯漢豪日前與有關部門首長，商議應對私營工程項目最近一年放緩對建築業界的方案。（發展局Facebook圖片）

發展局表示，會密切留意上述措施的執行情況，以便從個案管理入手讓多一些非政府工程早日上馬。另外，局方轄下的精簡發展管制督導小組，會繼續從制度入手，精簡行政審批程序，早前亦向業界介紹了進展。