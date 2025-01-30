煙花｜岸邊餐廳千元套餐一周前爆滿　生意按年增一半　食客稱值得

賀歲煙花匯演將於今晚大年初二（30日）晚上8時舉行。有不少市民到維港兩岸等候觀賞煙花，亦有市民為免擁擠，選擇在岸邊餐廳邊吃邊觀賞。位於灣仔渡輪碼頭的餐廳Pier1929推出每位1,388元「煙花套餐」，又安排醒獅表演吸客。餐廳經理稱，早於一周前所有座位已預約滿了，銷情較去年升一半。有顧客認為套餐價錢值得，「可以食住，唔駛同咁多人逼，直接睇到煙花景。」



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賀歲煙花匯演於今晚大年初二（30日）晚上8時舉行。有不少市民到維港兩岸等候觀賞煙花，亦有市民為免擁擠，選擇在岸邊餐廳邊吃邊觀賞。灣仔碼頭的餐廳Pier1929晚上推出每位1,388元「煙花套餐」，並近七時安排醒獅表演及「財神」到餐廳活躍氣氛。

李經理表示，所有座位早於一星期前已被預約滿，銷情較去年增加至少一半，「今年反應好好」。 （夏家朗攝）

一周前已全場爆滿 三分二為本地客

李經理表示，所有座位早於一星期前已被預約滿，銷情較去年增加至少一半，「今年反應好好」，當中有三分一為旅客，三分二為本地市民。他指餐廳每年都會推出煙花套餐，又認為可能由於政府更多舉辦無人機、小型煙花、音樂等表演活動，亦有助推動生意。

帶小朋友感受煙花及新年氣氛的食客曾先生指，餐廳景觀美麗、可近距離觀賞煙花。 （夏家朗攝）

食客曾先生一家六口專程到餐廳感受煙花及新年氣氛。曾先生表示，餐廳景觀美麗、可近距離觀賞煙花，「可以食住，唔駛同咁多人逼，直接睇到煙花景。」

他期待今晚的煙花有些新意，相信小朋友會很喜歡大熊貓圖案。他指往年都會在家中看電視直播，今年較特別，「小朋友開始大嗰，識得欣賞煙花。」曾先生的小朋友表示很興奮，因為看到不同圖案的煙花，新年願望是「祝福大家開開心心。」

曾太表示餐廳的露台景觀好，考慮到帶小朋友出行，不希望與人擁擠，認為餐廳是很適合觀賞煙花的地方。她稱煙花套餐價錢雖不便宜，但認為很值得。曾先生亦認為值得，「可以喺室內地方食住，跟著等煙花，可以喺度睇埋。」

一家五口到餐廳用膳的梁先生表示，好開心興奮在餐廳用膳，並可到露台觀賞煙花匯演。（洪芷菁攝）

一家五口到餐廳用膳的梁先生表示，好開心及興奮在餐廳用膳，特別可到露台觀賞煙花匯演。他認為，餐廳氣氛很好，可以欣賞舞獅表演。他續指，往年會到尖沙咀海傍觀賞煙花，但今年在餐廳可以「食住等」，不用跟其他人擁擠一起。他的新年願望是「搵多啲（錢），身體健康」。

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