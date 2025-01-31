今日新聞8分鐘｜影相黨扮孫悟空現車公廟｜四川男孩鞭炮炸化糞池

年初三赤口深水埗56歲男遇襲遭扑傷頭 PTU聞呼救聲趕至拉人

深水埗發生傷人案。今日（31日）正值年初三赤口，凌晨零時許，機動部隊在區內巡邏，其間聽到有人在鴨寮街250號對開呼救，隨即趕往現場，見到56歲方姓男子頭部受傷，以及姓陳46歲施襲男子。

葵涌醉酒灣避風塘兩快艇被盜 價值約$80萬 船主欲出海揭發報警

今日（31日）上午9時，一名男子打算出海，卻發現他與友人停泊在葵涌醉酒灣避風塘的兩艘快艇不翼而飛，懷疑被人偷走，遂報案求助。警方接報到場調查，暫時沒有人被捕。

大熊貓BB｜龍鳳胎首過年 海洋公園IG放付款連結𢭃利市 每封$50

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於下月16日、蛇年正月十九與公眾見面。海洋公園今日大年初二（30日）再於社交平台發布大熊貓BB的拜年片段，片段中兩姐弟在園內草地玩耍，園方在圍欄和樹上貼了有大熊貓圖案的揮春，增添過年氣氛。園方又主動出擊，為一對姐弟「𢭃利市」，在帖文附上付款連結，每封利市50元，又問一眾「契爸契媽」：「契爸契媽，準備好利市俾我哋未呢？」

初三賽馬｜赤口入沙田馬場轉風車催運 馬迷今日不減注：發財就得

農曆新年賀歲馬今日（31日）年初三「赤口」在沙田馬場開鑼，首場賽事12點半開跑，馬場未到10時半就開放予一眾馬迷進入。有馬迷表示第一場會落注一二千元，被問市道低迷會否減注：「唔理呢啲㗎喇，總之有得發財就得。」

初三影相黨現車公廟 扮孫悟空逗利市 男童獨站疑行乞：媽咪叫企

繼尖沙咀上月有人打扮成聖誕老人收錢合照後，有疑似「影相黨」轉移陣地，初三赤口（31日）到車公廟門外「搵食」。他們換上新裝，打扮成孫悟空邀請市民合照，之後攤開手掌索取利市。15分鐘內，有8人與他們合照，當中一半人送出利市。

車公廟外還有其他疑似求財亂象—— 一名打扮成孫悟空的男童獨自站在廟外，稱「媽咪叫我過嚟企」，前方放着載有多封利市的紙皮兜。及後一名老婦取走所有利市，表示「諗住搵少少錢咋」。亦有市民投訴門外有人兜售六合彩彩票，更強行塞到途人，甚至是小童手中。

四川男孩鞭炮「炸屎」引爆化糞池 林肯翻車、奧迪LEXUS全遭殃

四川內江市資中縣發生一宗驚人事故，一名男孩將鞭炮丟入停車場內的井蓋，意外引爆井內沼氣，造成劇烈爆炸。一輛林肯SUV當場被氣浪掀翻，數輛豪車亦受損，所幸無人員傷亡。

美國客機直升機相撞無人生還 外交部：儘快查明事故原因｜最新

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生空難一架載有3人的軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342、載有64人的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。當局稱尋回多具遺體，並最終確認沒有生還者，即67人全數死亡。最新消息指，救援人員至今已從兩架飛機墜落的波托馬克河中打撈出40多具屍體。外交部發言人表示，中方已要求美方及時通報搜救進展，儘快查明事故原因，妥善做好後續處置。

受事件影響，機場暫停所有航班升降，計劃在當地時間30日早上11時重開。《香港01》將持續更新當地情況。