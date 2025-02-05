前男警教及迫兒子自瀆囚4年　認為控方須證他獲性快感　求准上訴

前男警被指自兒子小學時已教他自瀆，並用籐條指嚇兒子，迫兒子與他一同自瀆，經審訊後被裁定向16歲以下兒童作出猥褻行為罪成，被判入獄4年。前男警不服定罪，今(5日)在上訴庭申請上訴許可。他認為控方須證明他是有意圖獲得性快感，同時又認為原審法官亦未有適當引導陪審團，如他可能只在教導患「隱藏式陰莖」的兒子「𢯎痕」，控方卻指該罪的立法原意是保護兒童。上訴庭法官認為議題有重要性，會在6個月內下決定。



上訴人FSL（47歲），答辯人律政司。7女2男陪審團以7:2大比數裁定前警員2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，以及2項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪成，判監48個月。

上訴人FSL要求准他就其4項非禮罪上訴。

原審未引導他或在教子𢯎痕

代表上訴人的律師指，控方須證明被告意圖向兒童作出嚴重猥褻行為，以獲得性滿足。事主X在盤問時曾表示，他不肯定被告教他自瀆抑或「𢯎痕」，被告可能在教導患「隱藏式陰莖」病的兒子「𢯎痕」，認為原審未有足夠引導陪審團。

律政司指控罪原意是保護兒童

律政司的代表不同意說法，認為控方毋須證明被告意圖獲得性快感，涉案控罪的立法目的是保護兒童，若被告辯稱「貪得意」或為賺錢犯案，控方便無法證明意圖獲性快感的控罪元素，認為這有違立法原意。

官稱不應由判決去堵塞漏洞

法官彭寶琴指，如控方無法證明被告的性意圖，即代表被告沒有干犯性罪行，惟被告仍會因令兒童受到苦楚而干犯殘暴對待兒童罪。律政司指被告只播放色情片和要求兒子自瀆，或不符虐兒罪的控罪元素。法官彭偉昌稱這屬立法機關處理事宜，不應由法庭作出的判決去堵塞漏洞。

案件編號：CACC 174/2022