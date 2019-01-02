【沙中線】再添一枝不達標鋼筋　累計共11枝不合規格

港鐵沙中線紅磡站自本月10日開始鑿牆，惟先後兩度在東西走廊B區月台層板近東面連續牆，以非破壞性方式「陣列式超音波檢測方法」檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，至今發現有10枝鋼筋檢測結果均未達標。路政署今日（2日）再公布檢驗情況，在最新公布的4個結果中，其中一枝鋼筋不達標，只扭入34.8毫米，即至今已累計11枝不合規格。

沙中線紅磡站工程再添一枝不達標鋼筋（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝鋼筋螺絲頭的準則，為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米。由於港鐵使用「陣列式超音波檢測方法」確認扭入的長度，方法容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米會便會視作不達標。

今日路政署最新公布的4個檢測結果中，其中1枝位於東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部的鋼筋，只扭入螺絲帽34.8毫米，較規定的37毫米少約2.2毫米，但又沒有如其他不達標鋼筋般有扭紋外露。至於其餘4枝鋼筋，則分別扭入45.22毫米、42.02毫米、48.72毫米，合符規格。

在之前已抽驗的27枝鋼筋中，有10枝不達標，最離譜的一支僅約6毫米絞牙扭入螺絲帽；連同今日公布的結果，即已檢測了31個位置，當中有11枝不達標。

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵自本月10日起開始鑿牆相關工作。當局指，開鑿混凝土的第一個目的，是要就資料不完整的地方開鑿混凝土作實地檢查，以核實紅磡站擴建部分月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況；第二個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵有需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位進行詳細檢查，並利用非破壞性測試核實螺絲頭與螺絲帽接駁位的施工質量，而鑿開位置將以統計方法隨機取樣。