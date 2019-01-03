【幸福堂風波】高院頒臨時禁令　元朗及尖沙嘴店經營至本月20日

台灣幸福堂總公司及香港幸福堂代理商先後入稟，互告對方侵權，台灣總公司方面並於去年底要求法庭頒佈臨時禁制令，禁止在港代理商繼續以幸福堂名義營業。法官於上次提堂時明言，雖然總公司的理據較強，但臨時禁制令等同要本港分店全線停業，遂給予時間予代理商準備抗辯。案件今(3日)在高等法院處理。雙方律師表示，香港代理日前與台灣總公司達成共識，結束銅鑼灣店的營運，並確保尖沙嘴及元朗分店於本月20日前停業。法官亦頒下臨時禁制令，並要求代理商交出與第三者簽訂的代理合約等。

幸福堂在港聞業僅數月已鬧侵權風波，位於銅鑼灣的第一間店已於日前停業。（資料圖片）

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港代理不能再以「幸福堂」經營

原告為總裁國際有限公司，即「幸福堂」的台灣總公司；被告分別為晨康國際有限公司和余毅龍。

法官早前已明言，認為原告的理據較充份，勝算亦高。雙方律師今在庭上稱，雙方已達成共識，法官亦隨即頒令，香港代理商不能再以「幸福堂」等名義經營。而香港代理商亦需令其他加盟店，在本月20日前終止以「幸福堂」等名義繼續經營。

開業僅一個多月已出現糾紛

香港幸福堂於去年8月開店，惟位於銅鑼灣的第一間店舖開業僅一個多月，台灣總公司便指責香港代理商在裝修設計等方面，未能符合營運要求，或收回代理權及不再供應原材料。台灣總公司之後再發聲明，呼籲香港粉絲不要飲用香港區飲品，又表示本年第一季，將在尖沙嘴及旺角開設香港直營店。而本港代理商則則反指總公司過橋抽板，並不斷抬高原材料價錢。

港代理入稟指台總公司侵權

香港代理商於同年11月入稟，控告台灣總公司侵權。台灣總公司則於翌月反擊，入稟要求禁制對方再以幸福堂名義經營。

台總公司於上次案件提訊時透露，香港代理商已於去年10月在台灣控告總公司涉詐騙。惟總公司強調，香港代理商沒有抗辯理據。而香港代理商則指，雙方爭議如何詮譯案中的協議，同時指總公司在港亦無註冊商標，又質疑對方在港是否有「商譽」(goodwill)。

銅鑼灣店已停業

而由晨康國際直接營運的銅鑼灣店，已於前天(1月2日)停止營業，而尖沙咀及元朗分店仍繼續經營。

案件編號：HCA2962/2018