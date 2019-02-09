1億元六合彩新春金多寶今晚攪珠　過去十年最強「攤路」你要知！

六合彩新春金多寶攪珠今晚（9日）9時半舉行，是期攪珠有8,000萬元金多寶，估計頭獎基金有機會高達1億元，是六合彩頭獎派彩最高紀錄。這項歷史悠久的金多寶攪珠近年有一個特點，是過去十年有一個最強「攤路」，若不參考的話，差不多是無機會買中頭獎彩票。
天水圍投注站曾售出六合彩新春金多寶頭獎彩票。(文雪萍攝)
13、14曾出現兩次
原來過去十年新春金多寶攪珠，攪出的號碼都有一個特點，便是除2009年的一期外，其餘九次都有出現相連號碼；分別是2010年7、8及13、14；2011年的1、2；2012的10、11；2013年的47、48；2014年的48、49；2015年的28、29；2016年的3、4；2017年的13、14；2018年更出現2、3及42、43和44的相連組合。
換言之，近年要中新春金多寶頭獎，揀選號碼沒有相連組合的話，幾乎是無機會買中。按照以往走勢，這些相連組合亦甚少重覆出現，過去十年只有13、14曾經出現兩次。
過去10年六合彩新春金多寶攪珠結果
|攪珠日期
|攪出號碼
|2018年2月20日
|3、5、25、42、43、44、（2）
|2017年2月1日
|13、14、18、23、29、35、(45)
|2016年2月11日
|3、4、17、30、35、47、 (10)
|2015年2月22日
|15、20、28、29、42、46、(35)
|2014年2月4日
|11、13、15、39、48、49、(37)
|2013年2月14日
|11、16、24、27、36、48、(47)
|2012年1月26日
|3、10、11、17、29、34、(15)
|2011年2月6日
|1、2、16、27、31、47、(19)
|2010年2月9日
|4、8、10、13、14、49、(7)
|2009年1月20日
|5、13、22、29、34、42、(37)
資料來源：香港賽馬會
去年新春金多寶頭獎6677萬元，是這項金多寶最高派彩。(資料圖片)
「大包圍」不划算 投注額近1.4億元
新春金多寶是馬會其中一項歷史悠久的金多寶，早於1986年推出，當年頭獎彩金1,400萬，至今舉辦了33年，共創造逾70多位頭獎得主，其中1987及1988年均有9注中頭獎，是歷年中頭獎注數最多。
究竟中六合彩頭獎的機會有多大？只購買6個號碼單式彩票，捧走頭獎的中獎率少於一千三百萬分之一（0.000000075）；倘以7個號碼複式購買彩票，即70元一注，機會率亦少於一千三百萬分之七。
巨獎當前，很多人或會選擇跟友人或同事集資，冀以小博大，如果以「大包圍」購買全餐、即49個號碼，需花費139,838,160元，縱使一注獨中頭獎，再加上有多注二獎及其他獎項派彩，中獎者亦肯定損失慘重。
事實上，近年新春金多寶頭獎得主，多以單式投注買中，買最多號碼也只是8個字複式，故若買8個或以上號碼，似乎並非有利買中新春金多寶頭獎方式。
歷來億元六合彩頭獎攪珠結果
|攪珠日期
|攪出號碼（特別號碼）
|2018年1月11日
|3、29、31、43、47、49、(19)
|2016年7月22日
|10、11、22、41、44、46、(35)
|2016年5月10日
|20、26、28、32、40、45、(43)
|2016年5月5日
|6、7、12、15、27、36、(29)
|2016年3月1日
|11、16、19、21、30、33、(31)
|2014年9月13日
|3、12、40、43、48、49、(32)
|2014年9月9日
|7、25、27、36、39、42、(31)
|2012年9月22日
|2、13、33、35、38、49、(40)
|2011年5月20日
|13、15、18、30、32、48、(8)
資料來源：香港賽馬會
過去6年六合彩新春金多寶頭獎彩票銷售地點
|
攪珠日期
|投注站
|2018年2月20日
|元朗青山公路1注
|2017年2月1日
|尖沙嘴寶勒巷1注；天水圍1注；粉嶺名都0.5注
|2016年2月11日
|屯門市廣場1注
|2015年2月22日
|無人中頭獎
|2014年2月4日
|樂富0.5注
|2013年2月14日
|上環干諾道西1注；上環干諾道西1注
資料來源：香港賽馬會
億元攪珠32、40、43及49號最旺
此外，六合彩自2002年增加至49個號碼以來，先後出現9次頭獎基金超過1億元的攪珠，有4次在2016年出現； 而在這9次攪珠中，32、40、43及49號各被攪出三次，是億元攪珠的幸運號碼，其中2014年9月13日四個號碼更齊齊出現，而2016年5月10日則見到32、40及43號一同攪出。
至於新春金多寶旺門投注站，必定是上環干諾道西的投注站，該投注站曾在2013年新春金多寶攪珠中，售出2張中頭獎彩票。