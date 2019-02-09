1億元六合彩新春金多寶今晚攪珠　過去十年最強「攤路」你要知！

六合彩新春金多寶攪珠今晚（9日）9時半舉行，是期攪珠有8,000萬元金多寶，估計頭獎基金有機會高達1億元，是六合彩頭獎派彩最高紀錄。這項歷史悠久的金多寶攪珠近年有一個特點，是過去十年有一個最強「攤路」，若不參考的話，差不多是無機會買中頭獎彩票。

天水圍投注站曾售出六合彩新春金多寶頭獎彩票。(文雪萍攝)

13、14曾出現兩次

原來過去十年新春金多寶攪珠，攪出的號碼都有一個特點，便是除2009年的一期外，其餘九次都有出現相連號碼；分別是2010年7、8及13、14；2011年的1、2；2012的10、11；2013年的47、48；2014年的48、49；2015年的28、29；2016年的3、4；2017年的13、14；2018年更出現2、3及42、43和44的相連組合。

換言之，近年要中新春金多寶頭獎，揀選號碼沒有相連組合的話，幾乎是無機會買中。按照以往走勢，這些相連組合亦甚少重覆出現，過去十年只有13、14曾經出現兩次。

過去10年六合彩新春金多寶攪珠結果 攪珠日期 攪出號碼 2018年2月20日 3、5、25、42、43、44、（2） 2017年2月1日 13、14、18、23、29、35、(45) 2016年2月11日 3、4、17、30、35、47、 (10) 2015年2月22日 15、20、28、29、42、46、(35) 2014年2月4日 11、13、15、39、48、49、(37) 2013年2月14日 11、16、24、27、36、48、(47) 2012年1月26日 3、10、11、17、29、34、(15) 2011年2月6日 1、2、16、27、31、47、(19) 2010年2月9日 4、8、10、13、14、49、(7) 2009年1月20日 5、13、22、29、34、42、(37) 資料來源：香港賽馬會

去年新春金多寶頭獎6677萬元，是這項金多寶最高派彩。(資料圖片) 「大包圍」不划算 投注額近1.4億元 新春金多寶是馬會其中一項歷史悠久的金多寶，早於1986年推出，當年頭獎彩金1,400萬，至今舉辦了33年，共創造逾70多位頭獎得主，其中1987及1988年均有9注中頭獎，是歷年中頭獎注數最多。 究竟中六合彩頭獎的機會有多大？只購買6個號碼單式彩票，捧走頭獎的中獎率少於一千三百萬分之一（0.000000075）；倘以7個號碼複式購買彩票，即70元一注，機會率亦少於一千三百萬分之七。

巨獎當前，很多人或會選擇跟友人或同事集資，冀以小博大，如果以「大包圍」購買全餐、即49個號碼，需花費139,838,160元，縱使一注獨中頭獎，再加上有多注二獎及其他獎項派彩，中獎者亦肯定損失慘重。

事實上，近年新春金多寶頭獎得主，多以單式投注買中，買最多號碼也只是8個字複式，故若買8個或以上號碼，似乎並非有利買中新春金多寶頭獎方式。

歷來億元六合彩頭獎攪珠結果 攪珠日期 攪出號碼（特別號碼） 2018年1月11日 3、29、31、43、47、49、(19) 2016年7月22日 10、11、22、41、44、46、(35) 2016年5月10日 20、26、28、32、40、45、(43) 2016年5月5日 6、7、12、15、27、36、(29) 2016年3月1日 11、16、19、21、30、33、(31) 2014年9月13日 3、12、40、43、48、49、(32) 2014年9月9日 7、25、27、36、39、42、(31) 2012年9月22日 2、13、33、35、38、49、(40) 2011年5月20日 13、15、18、30、32、48、(8) 資料來源：香港賽馬會

過去6年六合彩新春金多寶頭獎彩票銷售地點 攪珠日期 投注站 2018年2月20日 元朗青山公路1注 2017年2月1日 尖沙嘴寶勒巷1注；天水圍1注；粉嶺名都0.5注 2016年2月11日 屯門市廣場1注 2015年2月22日 無人中頭獎 2014年2月4日 樂富0.5注 2013年2月14日 上環干諾道西1注；上環干諾道西1注 資料來源：香港賽馬會

億元攪珠32、40、43及49號最旺

此外，六合彩自2002年增加至49個號碼以來，先後出現9次頭獎基金超過1億元的攪珠，有4次在2016年出現； 而在這9次攪珠中，32、40、43及49號各被攪出三次，是億元攪珠的幸運號碼，其中2014年9月13日四個號碼更齊齊出現，而2016年5月10日則見到32、40及43號一同攪出。

至於新春金多寶旺門投注站，必定是上環干諾道西的投注站，該投注站曾在2013年新春金多寶攪珠中，售出2張中頭獎彩票。