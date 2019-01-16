【綜援檢討】單親爸爸批綜援保障不足　智障女兒等換輪椅等到死

港府收緊長者綜援，申領年齡由60歲上調至65歲，全城嘩然，有關注團體批評，綜援制度廿多年未有檢討，早已千瘡百孔、不合時宜，要求港府全面檢討政策。 有傷殘綜援受助者家長直言，綜援金不足，需借貸度日應付開支，社署審批購置輪椅程序「歎慢板」，結果女兒未等及便已離世；亦有受助人認為，社署雖鼓勵健全人士外出工作，但需「倒扣」的金額過高，期望政府研究調高60至64歲受助者豁免入息金額的同時，一併於其餘組群進行檢討。

李芝融女兒生前患罕見病，屬嚴重殘疾程度，惟綜援金不足，每月入不敷支。(陳淑霞攝)

綜援以96年生活水平制訂 廿多年來未與時並進

政府自 1996 年檢討綜援後，已逾廿多年未作大規模變革，社福界立法會議員邵家臻今（16日）將於立法會提交檢討綜援議案。捍衛綜援權利大聯盟認為，綜援制度落後，現時標準金額以1996年市民基本生活需要水平制訂，其後僅根據社援物價指數變動調整，再者經歷兩度大幅削減綜援金額後，已難應付今天的基本生活。大聯盟又指，接觸的街坊不時反映綜援金額不足，可申領的補助金及特別津貼不一，難以保障生活所需。

單親爸爸：智障女兒等不及新輪椅已離世

本身是嚴重弱智人士家長服務協會主席的李芝融是單親照顧者，其女兒數個月前離世，她生前是嚴重智障兼罕見病患者，領取傷殘綜援，不過女兒病情反覆，需向私家醫生求診，惟綜援只包公立醫院費用，「睇私家要自掏腰包」。他又指，女兒醫療消耗品開支大，綜援金額不敷應用，甚至需自行墊支，隨後再實報實銷，「最勁試過自己出3千幾蚊，但綜援人士邊會下下都拎得出咁多錢？」他不諱言，以往常需向親戚借錢，始能勉強應付。



非恆常的醫療復康用品需要更是零支援，他指女兒的輪椅破損不堪，早需更換，惟向社署申請長達10個月，仍未獲審批，結果女兒等不及新輪椅，便已離世，他直言感覺難受，認為社署制度僵化，未能為有經濟需要人士提供適切援助。

Teresa (陳淑霞攝)

嘗試重投職場要「倒扣」援助額 變相鼓勵失業

Teresa 今年59歲，除了是今次長者綜援受影響人士，她亦對社署的「自力更生綜合就業援助計劃」有微言，她正與其廿多歲、有輕度智障的兒子，領取合共5千多元綜援，她指自己屬照顧者及有腰患問題，遂可豁免外出就業，兒子則從事回收膠袋工作，月入3千多元，惟受制於豁免入息限制，每月需「倒扣」千多元，她大呻「搵笨」，「多勞但唔多得，咁其實係咪想鼓勵失業？」



60歲的選哥，年輕時因工受傷，影響工作能力，遂需靠領取綜援幫補生活。不過社工之前未有協助其申領較高金額的傷殘綜援，他遂需按社署規定，「頂硬上」外出打工，近幾年始改為領取傷殘綜援共5千多元，雖較以往多約千多元，但仍然手緊，需節衣縮食，「買條烏頭返來，醃到好咸，擺雪櫃可以吃幾個禮拜。」

大聯盟：綜援制度落後過時 應盡快檢討

面對群情洶湧，勞福局局長羅致光昨首度開腔回應，表明撤回長者新安排「接近不可能」，但正研究調整社署「自力更生綜合就業援助計劃」，考慮首先為60至64歲受助者調高豁免入息金額，但重申不會全面檢討綜援。

不過大聯盟認為，港府除需撤回長者綜援新制外，綜援制度落後過時，亦應盡快檢討，重新釐定標準金金額；另將成人及兒童補助金及特別津貼，與長者和殘疾人士看齊，並設立新補助金及特別津貼項目，照顧低下階層基本生活所需。